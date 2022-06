Growbot arrive enfin sur Nintendo Switch ! Les joueurs peuvent désormais découvrir ce jeu d’aventure/science-fiction en point’n’click chez eux ou lors de leurs déplacements !

Illustratrice d’ouvrages pour enfants chevronnée venant tout juste elle-même de faire l’expérience de la maternité, l’artiste Lisa Evans était désireuse de créer un jeu vidéo dans lequel les joueurs pourraient retrouver le charme naïf des contes pour enfants. Dénuée de toute expérience en matière de développement de jeux, Lisa a tout de même décidé de se lancer en tant que développeuse solo. Elle a appris à coder et à utiliser le programme Unity de façon autodidacte afin de donner vie à Growbot, une adorable aventure en point’n’click remplie de puzzles inspirée par divers titres classiques du genre tels que Machinarium et Loom.

Préparez-vous à découvrir un monde enchanteur peuplé de créatures dignes d’un conte de fées.

À PROPOS DE CE JEU

Growbot est une aventure de type point’n’click en 2D qui suit les efforts d’un robot pour protéger son foyer d’une sombre force cristalline. À bord d’une station spatiale biopunk peuplée de plantes et d’aliens fantastiques, vous incarnez Nara, un Growbot en cours de formation pour devenir capitaine. Lorsque votre station d’accueil est attaquée par des cristaux à prolifération rapide, c’est à vous qu’il revient de la sauver !

Le jeu est inspiré par des classiques du jeu d’aventure comme Loom et d’autres titres plus modernes tels que Machinarium, et vise à séduire les joueurs débutants comme expérimentés. Il est développé sous Unity pour Windows, Linux et Mac.

CARACTÉRISTIQUES

Explorez une magnifique station spatiale et réparez ses étranges machines.

Interagissez avec des aliens et plantes fantastiques.

Utilisez votre matière grise (et votre Cervelette !) pour résoudre des énigmes.

Recueillez les sons des fleurs et associez-les pour créer de puissants boucliers.

Faites la connaissance de Ventrétoile, un hologramme blanc et poilu dont l’estomac renferme une galaxie.

Déracinez une histoire de pouvoir floral aux racines entremêlées.

Graphismes par l’illustratrice plusieurs fois récompensée Lisa Evans.

Musique captivante de la compositrice Jessica Fichot.