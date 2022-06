Une date de sortie définitive a été annoncée pour Hazel Sky. L’éditeur Neon Doctrine et le développeur Coffee Addict Game Studio ont confirmé que le titre est prévu pour le 20 juillet 2022. Hazel Sky a été annoncé sur Nintendo Switch en 2020. Sa sortie était prévue pour fin mars 2021 (la date est encore au 30 mars 2021 sur le site officiel de Nintendo), puis pour ce mois-ci, mais elle a finalement été repoussée à juillet puisque le jeu sortira le 20.

Envoyé sur une île loin de chez lui dans la ville volante de Gideon, Shane doit passer les épreuves et revenir en tant qu’ingénieur ou faire face au bannissement. Connectés par radio, Shane et son collègue apprenti ingénieur, Erin, nouent une amitié illicite. Une amitié qui changera la façon dont Shane voit le monde. Les épreuves sont le test ultime que chaque ingénieur doit passer avant de pouvoir endosser ce rôle. Pour Shane, les épreuves sont son destin, mais destin et désirs s’alignent rarement et, dans un monde partagé entre ingénieurs honorés et artistes vilipendés, Shane se retrouve tiraillé. Les épreuves, les événements de Gideon et une romance improbable racontent une histoire douce-amère d’amour, d’ambition et d’une société sur le point de changer.

Réparez et construisez un assortiment d’incroyables machines volantes

Sautez, grimpez, balancez-vous et glissez à travers les épreuves

Découvrez le sort de ceux qui ont affronté les épreuves avant vous, et de ceux qui ont échoué.

Embrassez les cieux dans des machines volantes déglinguées

Trouvez la paix et la tranquillité dans un monde magnifique

Explorez et découvrez les vérités cachées, ainsi que de fascinants éclairages sur le peuple de Gideon