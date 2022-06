Des joueurs et joueuses du monde entier vont s’affronter pour tenter de remporter des récompenses et une moisson de Championship Points pendant les Championnats Internationaux Pokémon d’Amérique du Nord 2022 à Columbus, en Ohio, du 24 au 26 juin 2022. Les matchs du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, et des jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier seront diffusés pendant tout le week-end sur la chaîne Twitch.tv de chacun des jeux, à partir de vendredi à 6h (UTC-7). Les fans peuvent également suivre les compétitions Pokémon GO et Pokkén Tournament DX au cours des deux premiers jours de l’évènement.

Les équipes et decks gagnants seront consultables sur Pokemon.com/EventResults (page en anglais) une fois le tournoi terminé.

Diffusion du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon sur Twitch.tv/PokemonTCG :

Vendredi 24 juin : la diffusion des matchs commencera à 6h (UTC-7).

Samedi 25 juin : la diffusion des matchs reprendra à 6h (UTC-7), et inclura les dernières rondes suisses suivies du Top Cut.

Dimanche 26 juin : les finales des trois catégories d’âge du JCC Pokémon seront diffusées à partir de 7h (UTC-7) sur Twitch.tv/Pokemon.

Diffusion des jeux vidéo Pokémon sur Twitch.tv/Pokemon :

Vendredi 24 juin : la diffusion des matchs commencera à 6h (UTC-7).

Samedi 25 juin : la diffusion des matchs reprendra à 6h (UTC-7), et inclura les dernières rondes suisses suivies du Top Cut.

Dimanche 26 juin : les finales des trois catégories d’âge des Championnats du Jeu Vidéo auront lieu après les finales du JCC Pokémon, qui seront diffusées à partir de 7h (UTC-7) sur cette chaîne.

Diffusion de Pokémon GO sur Twitch.tv/PokemonGO :

Vendredi 24 juin : la diffusion des matchs commencera à 6h (UTC-7).

Samedi 25 juin : la diffusion des matchs reprendra à 6h (UTC-7) et sera suivie des finales.

Diffusion de Pokkén Tournament DX sur Twitch.tv/PokkenTournament :

Vendredi 24 juin : la diffusion des matchs commencera à 6h (UTC-7).

Samedi 25 juin : la diffusion des matchs reprendra à 6h (UTC-7) et sera suivie des finales.

Tous les horaires sont approximatifs et sujets à changement.