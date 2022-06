HUMANKIND a été annoncé il y a un certain temps, et nous n’avons absolument jamais rien entendu au sujet d’une sortie potentielle sur Nintendo Switch de la part du développeur du jeu, ni de l’éditeur, SEGA. Mais, selon l’ESRB, HUMANKIND sera bien disponible sur la console hybride de Nintendo. Un classement pour une version Switch est apparu récemment, ainsi que des versions PS4 et PS5. Bien sûr, il peut s’agir d’une erreur, mais honnêtement, on ne se souvient pas d’une seule fois où l’ESRB a accidentellement listé une plateforme… Rien n’est officiel tant que SEGA ne l’a pas confirmé.

HUMANKIND™ est le nouvel opus majeur d’Amplitude Studios, un jeu de stratégie historique où vous pourrez réécrire l’histoire de l’humanité : créez une civilisation à votre image, où convergent votre culture, votre histoire et vos valeurs. JUSQU’OÙ MÈNEREZ-VOUS L’HUMANITÉ ?

Associez jusqu’à 60 cultures historiques alors que vous guidez votre peuple de l’ère antique à l’ère moderne. D’origines humbles en tant que tribu néolithique, passez à l’ère antique avec les Babyloniens, devenez des Mayas à l’ère classique, des Omeyyades médiévaux, des Britanniques à l’ère moderne, et ainsi de suite. Chaque culture apportera son propre style de jeu, menant à une quasi-infinité de résultats.

Vivez des événements historiques authentiques, prenez d’importantes décisions morales, et faites des avancées scientifiques révolutionnaires. Découvrez les merveilles naturelles du monde ou bâtissez la plus extraordinaire œuvre de l’humanité. Chaque élément du jeu est historiquement authentique. Combinez-les pour donner vie à votre propre vision du monde.

Dans un voyage, ce n’est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. La renommée est une nouvelle condition de victoire unificatrice. Chaque exploit que vous accomplirez, chaque choix moral que vous ferez, chaque bataille que vous gagnerez bâtira votre renommée et laissera une trace indélébile sur le monde. Le joueur ayant la plus grande renommée remportera la partie. Serez-vous celui qui laissera la trace la plus profonde sur ce monde ?

Chaque combat d’HUMANKIND™ se passe comme un mini-jeu de plateau au tour à tour sur la carte du monde. Déployez vos armées et commandez chaque unité, y compris les unités emblématiques de votre culture, avec leurs compétences spéciales. Bâtissez des armes de siège pour assiéger et occuper des villes. Lancez-vous dans de longues batailles ayant lieu sur plusieurs tous, et n’hésitez pas à amener des renforts !

Dans HUMANKIND™, vous incarnez le dirigeant de votre société avec un avatar que vous pouvez créer et personnaliser ! Votre avatar évoluera visuellement au fil du jeu, au rythme du développement de votre civilisation. Vous pourrez aussi faire monter votre dirigeant en niveaux grâce à un système de métaprogression pour débloquer des apparences personnalisées qui s’afficheront dans les parties multijoueurs incluant jusqu’à 8 joueurs.