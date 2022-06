Snowcastle Games confirme sur Nintendo Switch Ikonei Island : An Earthlock Adventure, un nouveau jeu qui s’inspire d’Animal Crossing et de Stardew Valley.

Si le nom de ce projet vous semble familier, c’est parce que la Wii U a reçu à l’origine le RPG Earthlock il y a quelques années (le jeu était traduit en Francais mais avec un bug empêchant tout avancée dès le début du jeu, bug résolu lors de sa sorite sur Nintendo Switch, verison intégralement en anglais…). Snowcastle travaille également sur une véritable suite, Earthlock 2, mais il reste à voir si elle sortira sur la console actuelle de Nintendo.

Ikonei Island : An Earthlock Adventure s’appuie sur le succès des jeux de rôle Earthlock, en transposant la richesse de la construction du monde et le cadre magique de la franchise dans un nouveau territoire. Le jeu se déroule sur une île déserte dont les joueurs doivent explorer les paysages variés et intrigants, collecter des ressources pour l’artisanat et se lier d’amitié avec des animaux sauvages afin d’utiliser leurs capacités uniques pour progresser vers de nouvelles zones de l’île. Ils découvriront des ruines anciennes d’une civilisation révolue, affronteront des pirates avides de trésors et débloqueront une multitude de biomes différents, allant des montagnes glacées aux déserts arides, en passant par des jungles denses et des marécages humides, tout en découvrant les secrets que l’île a à offrir. Les joueurs auront également la possibilité de s’approprier l’île. Un hameau améliorable sert de base d’opérations et des objets uniques à placer vous permettent de personnaliser l’île à votre guise.