SEGA a tenu hier son deuxième événement virtuel dédié aux fans de Sonic : streamé sur les chaînes officielles YouTube et Twitch de Sonic the Hedgehog, Sonic Central a été présenté par le Chief Brand Officer de la Sonic Team et SVP de SEGA of America, Inc, Ivo Gerscovich, accompagné du game designer légendaire Takashi Iizuka. Ils ont levé le voile sur un grand nombre de nouvelles expériences centrées sur le hérisson bleu à venir dans les prochains mois.

Le stream a offert un aperçu du remaster des jeux originaux Sonic Origins, ainsi que du court-métrage d’animation Sonic Lore, inspiré par le monde ouvert du prochain jeu Sonic Frontiers. Entre autres surprises, SEGA a également diffusé de nouvelles images de la très attendue série Netflix Sonic Prime, prévue dans le monde entier cette année !

Voici un aperçu complet de toutes les annonces de jeux, films, séries animées et objets sous licences qui ont été dévoilés hier lors de ce Sonic Central :

Jeux :

Sonic Origins – Les grands classiques de la licence Sonic the Hedgehog™ comme vous ne les avez jamais vus ! Sonic Origins est la meilleure façon de jouer aux jeux Sonic originaux – Sonic the Hedgehog 1, 2 et 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD – entièrement remasterisés. Foncez à cent à l’heure en profitant des idées rafraichissantes comme le Mode Miroir, les nouvelles animations et bien plus encore sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC juste à temps pour l’anniversaire de Sonic le 23 juin prochain.

– foncez vers de nouveaux royaumes alors que les mondes entrent en collision dans le nouveau jeu d’aventure Sonic the Hedgehog à paraître prochainement sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC ! La licence fait un grand bond en avant en offrant au hérisson bleu un maximum de liberté et de vitesse. Combattez de puissants ennemis au cœur des Îles Starfall et leurs paysages constellés de forêts denses, de cascades débordantes, de vastes déserts entre autres surprises à traverser à vive allure. Fall Guys – Au mois d’août, les joueurs pourront incarner Sonic, Knuckles et Tails grâce à cette toute nouvelle collaboration avec le battle royale massivement multijoueur de Mediatonic, Fall Guys , qui sera free-to-play sur toutes les plateformes à partir du 21 juin.

Cinéma et Télévision

Sonic the Hedgehog 2 – Paramount Pictures annonce l’arrivée de Sonic the Hedgehog 2 en Blu-ray et version numérique par l’intermédiaire de l’acteur Ben Schwartz, qui prête sa voix à Sonic dans le film. Cette version s’accompagne de scènes cachées, bêtisiers hilarants et plongées dans les coulisses du film ainsi qu’un court-métrage d’animation exclusif qui se déroule juste après les événement de Sonic the Hedgehog 2 .

Produits sous licence

SEGA va collaborer avec différents partenaires pour sortir une large gamme de produits estampillés Sonic dans les prochains mois. Ces partenariats concernent notamment de la nourriture et de la boisson, avec entre autres une boisson énergisante G FUEL inspirée de Knuckles et des distributeurs PEZ à l’effigie de Tails et Knuckles.

Par ailleurs, les amateurs pourront acheter une grande variété d’objets à collectionner dont une sérigraphie de Moor Art Gallery, des statues en résine d’Amy Rose et Miles “Tails” Prower de F4F ainsi que des statues du hérisson bleu inspirées des années 90 par Neamedia.

Nos accessoires gaming se joignent à la fête avec la manette sans fil et la station de charge Sonic the Hedgehog signés Razer, ainsi que la figurine serre câbles d’EXG.

Les fans pourront également bientôt revêtir les nouveaux vêtements de sport à l’effigie de Sonic avec une nouvelle gamme signée HYPE

Enfin, les fans pourront affronter le Dr. Eggman en vrai avec le Egg Mobile Battle Set signé Jakks Pacific et ses cinq configurations tirées des jeux vidéo (disponible cet automne).

Les assets des produits sous licence sont disponibles ici.

Plus encore !