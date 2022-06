Si vous êtes un joueur ou un passionné de jeux numériques, consultez les marketplaces numériques qui proposent des tas de bonnes affaires et vous permettent de ne plus jamais payer trop cher un produit de jeu. Par ailleurs, sur certains de ces marketplaces, par exemple Eneba, vous pouvez vendre vos propres articles, si vous voulez vous en séparer. Gagnez de l’argent et faites de la place pour quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Qu’il s’agisse de jeux, de DLC, d’abonnements ou de cartes-cadeaux, tout cela et bien plus encore est à portée de main. Comme il existe de nombreuses consoles de jeux sur le marché, tentons de couvrir quelques-unes des plus populaires pour aujourd’hui.

Quelles sont mes options en matière de console ?

Depuis un certain temps déjà, tous les médias parlent de la dernière et de la plus populaire des consoles de jeu – la console PS5. Pourquoi est-elle si spectaculaire ? Eh bien, la réponse est assez simple, en raison du manque de puces nécessaires à la production, il est difficile de trouver cette console en stock. Pour le moment, les amateurs de PS doivent se contenter de consoles de haute qualité, mais plus anciennes, par exemple la PS4 Pro, s’ils ne sont pas prêts à surpayer. Mais nous comprenons, vous souhaitez quelque chose de nouveau et même les meilleures consoles du marché peuvent devenir ennuyeuses après un certain temps. Alors pourquoi ne pas tenter d’ajouter une console complètement différente à votre collection pour une expérience de jeu inédite ?

Nintendo Switch – jouez où vous voulez

Cela ne fait aucun doute – la possibilité d’emporter sa console partout avec soi est une idée qui vaut des millions. Et c’est exactement ce que vous offre la console Nintendo Switch. Il s’agit d’une console portable, légère et de petite taille. Son nom nous rappelle que vous pouvez utiliser l’appareil de plusieurs façons – branché sur l’écran de votre téléviseur ou tenu en main, sur un écran de six pouces. Par ailleurs, cette console est adaptée aux enfants, vous pouvez donc partager votre intérêt pour les jeux avec vos enfants ou vos frères et sœurs. La console accueille de nombreux jeux et séries de jeux préférés comme Doom, The Witcher, The Legend of Zelda, Pokémon et Super Mario. Découvrez les grands classiques !

Les meilleurs jeux sur Nintendo Switch en 2022

Outre la possibilité d’emporter la Nintendo Switch en déplacement, l’autre attrait est l’excellente sélection de jeux. En cinq ans de présence sur la scène du gaming, la Switch ne montre aucun signe indiquant un arrêt de l’expansion de sa bibliothèque ni de sa popularité – des jeux immanquables sortent chaque mois. Passons en revue ces incontournables :

The Legend of Zelda : Breath of the Wild est un jeu en monde ouvert massif et magnifique. Chaque chemin caché mène ici à de nouvelles aventures. Vous pouvez vous battre, résoudre des énigmes, faire du parapente dans le ciel ou simplement vous émerveiller dans la beauté infinie du meilleur jeu de Zelda de tous les temps.

Metroid Dread – votre mission est cette fois d'explorer la planète ZDR, d'éviter les robots mortels et de trouver de nouveaux pouvoirs adaptés à ce travail.

Animal Crossing : New Horizons est l'évasion numérique de la réalité qui vaut votre temps. Dans ce simulateur de vie, vous pouvez fabriquer vos propres marchandises, attraper des insectes, communiquer avec vos voisins, planter des arbres et faire bien d'autres choses amusantes.

Mario Kart 8 Deluxe est un grand jeu de course de karting réaliste avec du contenu téléchargeable, un mode bataille et des graphismes magnifiques, parfaits pour les jeux sur console portable ou fixe.

Hollow Knight est un monde 2D passionnant à explorer dans lequel un insecte de type extraterrestre est en train de voyager. Le voyage mystérieux se déroule avec beaucoup de détails et des conversations qui mènent à des accomplissements.

Dois-je acheter une Nintendo neuve ou d’occasion ?

Une nouvelle console est toujours une bonne idée. Toutefois, parfois, ce n’est pas la meilleure que vous puissiez avoir ! Faire des affaires directement avec d’autres joueurs est avantageux si vous :

Êtes prêt à essayer de nouvelles consoles et de nouveaux jeux ;

Essayez d’économiser de l’argent ;

Voulez vendre facilement et rapidement des articles dont vous n’avez plus besoin ;

Privilégiez le shopping durable.

Les marketplaces numériques sont à votre service à tout moment et en tout lieu, peu importe à quel point vous êtes occupé. Achetez simplement des cartes-cadeaux diverses, des abonnements, des jeux vidéo ou une console sans vous presser, et économisez de l’argent !