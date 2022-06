Nintendo vient de publier la dernière mise à jour du micrologiciel de la Nintendo Switch. Tous les propriétaires de console peuvent mettre la main sur la version 14.1.2.

Étant donné qu’il s’agit d’une mise à jour mineure, les notes de patch sont assez réduites. Nintendo indique seulement : « Améliorations de la stabilité générale du système pour améliorer l’expérience de l’utilisateur ».

Si vous voulez plus d’informations, nous avons les notes de mise à jour non officielles d’OatmealDome.

Les composants internes du système d’exploitation ont été mis à jour : bus, Bluetooth, package2. (corrections de bogues ?)

Une version mal orthographiée du nom d’Adolf Hitler (« hdolfaitler ») a été ajoutée à la liste des mauvais mots (blacklist) pour toutes les langues.

La mise à jour 14.1.2 pour Switch fait suite à la version 14.0.1 mais surtout la 14.1.0, qui a été mise à disposition au début du mois d’avril. Celle-ci comprenait de nouveaux « Paramètres de notification des points de platine » dans lesquels les utilisateurs peuvent être notifiés des points non réclamés dans le cadre du programme de récompenses My Nintendo. La dernière mise à jour majeure du firmware de la Switch était la version 14.0.0 en mars. Celle-ci a apporté l’ajout de groupes, la réponse de Nintendo aux demandes du retour des dossiers. Cette fonctionnalité permet de ranger et d’organiser les logiciels sur une certaine section du menu d’accueil de la Nintendo Switch.

En ce qui concerne la version 14.1.2 de la mise à jour de la Switch, vous pouvez télécharger manuellement le patch dès maintenant. Rendez-vous dans les paramètres du système, faites défiler l’écran jusqu’à l’onglet « Système », puis sélectionnez « Mise à jour du système » pour lancer le processus.