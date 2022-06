Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Barn Finders – 5.5GB

Neon White – 4.6GB

Zorro The Chronicles – 3.6GB

The Hand of Merlin – 3.2GB

Oxide Room 104 – 2.7GB

THE Bass Fishing – 1.2GB

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – 917MB

Time Rift – 878MB

Drunken Fist 2: Zombie Hangover – 636MB

Why Pizza? – 607MB

Perfect Gold – 456MB

Dino Tales – 346MB

Tales of Aravorn: Seasons of the Wolf – 334MB

Sudocats – 286MB

Lines Universe – 254MB

Redo – 200MB

Around The World – 180MB

Cube Decider – 178MB

Plunder Dungeons – 59MB