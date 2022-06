Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Yurukill: The Calumniation Games – 5.6GB

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – 5.2GB

Accident – 4.8GB

Blade Runner: Enhanced Edition – 3.7GB

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace – 2.1GB

The Quest for Excalibur – Puy du Fou – 1.9GB

Almost My Floor – 1.9GB

The Legend of Bum-Bo – 1.5GB

Growbot – 1.3GB

Husky’s Adventures – 1.2GB

Pachi Pachi 2 on a roll – 1.2GB

Capcom Arcade 2nd Stadium – 1.0GB

My Universe – Green Adventure: Farmer’s Friends – 892MB

Kid’s Art & Puzzle – 882MB

Snug Finder – 693MB

Railways – 623MB

Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue DX – 552MB

Ruggnar – 548MB

Moonrise Fall – 436MB

Beasties – 400MB

Ground Divers! – 387MB

Hillbilly Doomsday – 284MB

Secrets of Magic 4: Potion Master – 204MB

Cube Decider – 178MB

Sakura Spirit – 174MB

Fillit – 171MB

Him & Her Collection – 138MB

Jetboy – 123MB

Archery Escape – 83MB

Pure Crosswords – 73MB

Roller Champions – 43MB

Nincat – 40MB

The Psychoduck – 33MB