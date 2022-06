Le créateur de Bayonetta, Hideki Kamiya a posté sur twitter un message concernant son prochain bébé, l’attendu Bayonetta 3 !

Il rappelle encore une fois qu’il est préférable de jouer à Bayonetta et Bayonetta 2 avant de commencer le 3 ! Il insiste sur ce point en précisant que l’histoire sera 100 fois plus appréciable.

Il avait déjà fait une déclaration similaire en début d’année à VGC

« Je souhaite que les joueurs ait terminé les deux autres volets avant de s’attaquer à Bayonetta 3. Nous avons écrit le scénario des deux premiers jeux de manière à ce qu’ils puissent être jouer de manière indépendante et il n’y a pas de raison que nous n’ayons pas fait de même pour le 3, mais je suis convaincu que si vous avez joué à Bayonetta et Bayonetta 2, vous trouverez le 3 encore plus intéressant. Alors j’espère que vous allez y rejouer en attendant l’arrivée du troisième. »