Roubaix, le 13 juin 2022 – Ankama, développeur et éditeur de la licence transmédia à succès Wakfu (série TV, bande-dessinée, MMORPG), annonce aujourd’hui One More Gate, un jeu de cartes stratégique à venir sur PC et Nintendo Switch début 2023. Ancré dans l’univers de Wakfu, One More Gate est un deck-building rogue-lite qui offre un mélange détonnant d’exploration et de combats stratégiques en tour par tour. Le jeu arrivera d’abord en Accès Anticipé en août prochain, tandis qu’une démo jouable est disponible dans le cadre du Steam Next Fest.

Les joueurs et joueuses vont devoir explorer différents mondes fantastiques pour maîtriser la puissance de Wakfu et créer des combos dévastateurs en vue de terrasser tout ce qui se dressera en travers de leur route. Le monde de One More Gate est inspiré du riche héritage multimédia d’Ankama en matière de bande-dessinée, d’anime et de jeux vidéo : son design audacieux, sa palette de couleurs riche et ses effets spéciaux à couper le souffle entendent capter l’imagination des joueurs qui profiteront de cette expérience sur la durée.

Téléchargez gratuitement la démo de One More Gate sur Steam ou via le launcher ANKAMA dans le cadre du Steam Next Fest et découvrez le monde incroyable et le gameplay captivant du jeu sans plus attendre.

Découvrez ce que One More Gate vous réserve avec ce trailer d’annonce :

“Avec One More Gate, nous avons créé une fusion des éléments de gameplay auxquels nous voulions jouer en mélangeant exploration passionnante, combats fun et construction stratégique de deck de cartes. Ce cocktail, selon nous, va accrocher les joueurs et joueuses sur le long terme.” déclare Anthony Roux, CEO et Co-fondateur d’Ankama. “Nous souhaitions également étendre l’univers déjà très riche de la licence Wakfu avec ce nouveau jeu afin de renouveler l’expérience pour nos millions de fans, tout en introduisant les amateurs et amatrices de deck-building au monde merveilleux de Wakfu !”.

Fonctionnalités clés de One More Gate

– Découvrez l’univers du « Monde Des Douze » au travers d’Oropo :

Traversez le portail et explorez des niveaux générés procéduralement. Choisissez le chemin le plus judicieux, combattez des créatures et participez à des évènements qui vous renforceront…ou pas !.

– Gagnez en puissance et maîtrisez les pouvoirs du Wakfu

Énergie naturelle propre au Monde des Douze, vous devrez apprendre à utiliser la variation du flux à votre avantage si vous souhaitez gagner contre les créatures les plus redoutables !

– Rencontrez des personnages insolites et réalisez des quêtes :

Une maître de dojo, une grand-mère culturiste…L’univers de One More Gate regorge de personnalités singulières qui vous proposeront d’effectuer des missions en échange de fabuleux butins.

– Collectionnez toujours plus de cartes et améliorez-les pour créer des combos destructeurs :

Terrasser des monstres, ouvrir des coffres ou dépenser ses kamas auprès d’un marchand… Autant de manières d’étoffer votre deck à l’aide d’une centaine de cartes disponibles dans le jeu.

– Chaque run est unique

Gemmes aux pouvoirs insoupçonnés, bénédictions (ou malédictions) divines…De nombreux secrets qui ne demandent qu’à être découverts vous attendent ! Prêt à passer de l’autre côté ?

One More Gate est prévu sur PC et Nintendo Switch pour début 2023. Le jeu sera disponible en Accès Anticipé cet été.