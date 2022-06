Paris, le 17 juin 2022 – Adapté de la célèbre émission de télévision du même nom, le jeu Qui veut gagner des millions ? accueille un premier pack de contenus sur consoles Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC. Le jeu télévisé de Sony Pictures Television (« SPT »), jouit toujours d’une immense popularité avec une localisation dans plus de 120 pays.

Ce DLC propose de nombreux contenus supplémentaires, notamment :

Plus de 3 000 nouvelles questions , pour un total de 8 000 questions disponibles !

, pour un total de 8 000 questions disponibles ! De nouveaux packs de questions thématiques pour tester vos connaissances en Culture Générale, les Jeux Olympiques ou encore la Justice League !

pour tester vos connaissances en Culture Générale, les Jeux Olympiques ou encore la Justice League ! Une option permettant de jouer sans chronomètre pour prendre le temps de décider quel sera votre dernier mot…

pour prendre le temps de décider quel sera votre dernier mot… Un nouveau mode de jeu « rapide » qui se concentre sur les questions et les réponses, pour les joueurs les plus pressés souhaitant atteindre le million le plus vite possible !

qui se concentre sur les questions et les réponses, pour les joueurs les plus pressés souhaitant atteindre le million le plus vite possible ! Des animations et des graphismes retravaillés, pour une expérience de jeu toujours plus réaliste !

En outre, ce DLC marque le premier temps fort de l’année pour le jeu, puisque celui-ci continuera de s’alimenter en contenus réguliers en proposant de nouveaux packs de questions thématiques. Ces contenus, qui seront ajoutés tout au long de l’année 2022 , feront la part belle au sport, aux jeux vidéo, au cinéma… Tout le monde y trouvera son compte ! N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir en avant-première les thèmes des prochains packs de questions !

Caractéristiques du jeu :

Retrouvez l’expérience du célèbre jeu TV : tentez de remporter le million en répondant sans faute à 15 questions à la difficulté croissante. Votre culture générale sera mise à l’épreuve avec plus de 8 000 questions parmi des thèmes divers et variés : histoire, sport, science, art et littérature… Et les jokers seront évidemment de la partie ! Utilisez l’Appel à un ami, le 50/50, l’Avis du public ou encore le « Switch » de question pour pouvoir continuer de gravir la Pyramide des Gains !

: tentez de remporter le million en répondant sans faute à 15 questions à la difficulté croissante. Votre culture générale sera mise à l’épreuve avec plus de 8 000 questions parmi des thèmes divers et variés : histoire, sport, science, art et littérature… Et les jokers seront évidemment de la partie ! Utilisez l’Appel à un ami, le 50/50, l’Avis du public ou encore le « Switch » de question pour pouvoir continuer de gravir la Pyramide des Gains ! Un jeu accessible à tous : au mode solo « Normal » s’ajoute un mode « Enfant » proposant des questions simplifiées et spécialement adaptées aux plus jeunes

: au mode solo « Normal » s’ajoute un mode « Enfant » proposant des questions simplifiées et spécialement adaptées aux plus jeunes Jouez en famille ou entre amis et affrontez vos proches en multijoueur local grâce à différents modes : Chacun pour soi : dans ce mode, jusqu’à 4 joueurs, chacun avec sa manette, peuvent se défier sur une série de questions simultanément. Que le meilleur gagne ! Chacun son tour : jouez jusqu’à 10 et répondez les uns après les autres aux questions : le premier qui se trompe est éliminé ! Ce mode peut être joué à l’aide d’une seule manette, et est aussi disponible en version « Famille », avec des questions auxquelles tout le monde pourra répondre, des plus petits aux plus grands ! Coopératif : ce mode vous permet de jouer en équipe de 4 et de répondre aux questions en vous entraidant. Faire preuve de compromis et de persuasion sera nécessaire pour progresser jusqu’au bout !

:

Testez votre culture générale en ligne : Affrontez jusqu’à 99 adversaires dans un mode « Battle Royale » et essayez d’atteindre la première place !

Qui veut gagner des millions ? est disponible sur PS5, PS4, consoles Xbox One, Nintendo Switch, PC, et est compatible Xbox Series X|S. Par ailleurs, la Nouvelle Edition du jeu sur PS5, parue en novembre 2021, intègre d’ores et déjà ce DLC.