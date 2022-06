Xenoblade Chronicles 3, L’un des plus grosses attentes de cet été continue de se dévoiler à travers plusieurs courtes vidéos publiées régulièrement par Nintendo. Nous vous proposons de découvrir les dernières parues juste là:

Ainsi, vous pouvez découvrir le fonctionnement des effets de fusion:

On découvre également la cinématique d’introduction de Zeon, un héros Kevesien qui fera tout pour protéger ses alliés. Armé d’une épée et d’un bouclier, ses capacités sont améliorées lorsqu’il fait face à de redoutables ennemis.

Nous pouvons également assister à l’introduction de Valdi, Le mécanicien Kevesien Valdi et un des héros qui pourra vous rejoindre. Lorsque qu’il n’est pas en train de bricoler des machines ou des armes, il peut aider ses alliés au combat en les soignant ou en améliorant leurs capacités.

Et vous pouvez également découvrir celles de Lanz:

Sena:

Eunies:

Taion:

et aussi Yuzuriha:

Et en bonus, découvrez une partie de l’OST du jeu, un thème intitulé « Keves Battle« :

Xenoblade Chronicles 3 sortira plus tôt qu’annoncé sur Nintendo Switch ! Originellement prévue pour septembre 2022, la date de sortie du jeu a été avancée au 29 juillet 2022. Le nouvel opus de cette grande série de RPG transportera les joueurs dans une aventure épique dont le thème central est la vie et se déroulant dans l’avenir commun aux deux jeux précédents de la série. Les joueurs incarneront deux protagonistes, Noah et Mio, originaires de deux nations en guerre : Keves et Agnus. En tout, six personnages issus de ces deux nations vont unir leurs forces pour découvrir la vérité derrière ce conflit. Pour cela, ils font route vers la Marche de l’Épée, une région dont le sol est percé par une gigantesque épée.