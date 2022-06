Digimon Survive sortira en France le 29 juillet prochain. Attention, officiellement, le jeu ne sortira pas en version physique en France, mais il sortira en version européenne. En gros, on ne sait pas pourquoi, Bandai Namco Europe ne distribuera pas cette version physique chez nous.

Bandai Namco Europe S.A.S, éditeur et développeur de jeux vidéo a annoncé aujourd’hui que DIGIMON SURVIVE, le roman vidéoludique et RPG-tactique, sera disponible en téléchargement sur PlayStation®4 (compatible PlayStation® 5), Xbox One (compatible Xbox Series X|S), Nintendo Switch ™ et PC (via STEAM) le 29 juillet 2022. Les joueurs qui achèteront le jeu numériquement entre le lancement et le premier mois du jeu recevront Guilmon et l’équipement HP Support en tant que contenu bonus*.

Le jeu vidéo DIGIMON SURVIVE propulse les joueurs dans un monde mystérieux rempli de monstres dangereux et de combats mortels qui mettront à l’épreuve leur capacité à survivre. Les joueurs incarneront Momotsuka Takuma et auront la possibilité de modifier le cours de leur aventure grâce à toute une variété de choix potentiellement sombres, comprenant entre autres l’évolution de leurs Digimon ou la façon dont ils se lient aux PNJ.

source