Capcom Arcade 2nd Stadium a été officialisée le 11 avril dernier. La sortie de ce jeu avait été « annoncée » par une classification découvert au début du mois, mais une annonce officielle a été faite via twitter peu après. Capcom Arcade 2nd Stadium comprendra un autre lot de 32 classiques de l’arcade. Il a également été confirmé que le titre de 1984, SonSon, sera téléchargeable gratuitement. De plus, ceux qui précommanderont ou achèteront Capcom Fighting Collection au lancement recevront Three Wonders en bonus. À part cela, on ne sait pas grand-chose, jusqu’à aujourd’hui.

La liste complète des jeux inclus dans Capcom Arcade 2nd Stadium a fait l’objet d’une fuite en raison des listings du Microsoft Store. Capcom Arcade 2nd Stadium proposera plus de trente jeux. Il y a de grands noms, allant de Mega Man à Street Fighter.

1943 Kai

Black Tiger

Block Block

Capcom Sports Club

Darkstalkers: The Night Warriors

Eco Fighters

Gan Sumoku (GunSmoke)

Hissatsu Buraiken (Avengers)

Hyper Dyne Side Arms

Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition

Knights of the Round

Last Duel

Magic Sword

Mega Man: The Power Battle

Mega Man 2: The Power Fighters

Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge

Pnickies

Rally 2011 LED Storm

Saturday Night Slam Masters

Savage Bees (Exed Exes)

SonSon

Street Fighter

Street Fighter Alpha: Warriors’ Dreams

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3

Super Gem Fighter Mini Mix

Super Puzzle Fighter II Turbo

The King of Dragons

The Speed Rumbler (Rush & Crash)

Three Wonders

Tiger Road

Vampire Savior: The Lord of Vampire

Le premier Capcom Arcade Stadium est arrivé sur Nintendo Switch en février 2021. Il proposait des jeux comme Ghosts ‘n Goblins, Bionic Commando, Strider, Street Fighter II Turbo : Hyper Fighting, Super Street Fighter II Turbo, etc…