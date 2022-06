LEGO Brawls a été confirmé sur Nintendo Switch en février dernier lors d’un Nintendo Direct et était initialement prévu pour juin. Il a ensuite été annoncé en mai que le jeu sortirait plutôt à la fin de l’été. L’éditeur Bandai Namco et LEGO Games, ainsi que le développeur Red Games, ont dévoilé aujourd’hui la date de sortie définitive de LEGO Brawls. Nous avons la confirmation qu’il sera prêt à partir sur la console hybride de Nintendo le 2 septembre 2022.

Suivant la tradition LEGO®, LEGO Brawls offre aux joueurs une multitude d’options de personnalisation pour mélanger et associer les briques officielles LEGO et ainsi créer des figurines uniques avec des power-ups adaptés au style de jeu de chaque joueur. Les joueurs peuvent s’affronter avec tout ce qu’ils trouvent : baguettes, canons à tartes, radiocassettes ou même poings-fusée. Grâce à une série de modes multijoueurs, de défis uniques et de conditions de victoire, tous les membres de la famille peuvent se joindre à la compétition.

Les joueurs de LEGO Brawls peuvent s’affronter pour se vanter auprès de leurs amis et leur famille ou partir à la conquête de la gloire mondiale en se hissant au sommet des classements en ligne. Les modes multijoueurs du jeu permettent de jouer localement jusqu’à huit joueurs sur Xbox et Switch, et jusqu’à quatre joueurs sur PlayStation. Les modes en ligne permettent des matchs à huit joueurs et une coopération entre deux à quatre joueurs. Une variété de thèmes et de sets LEGO préférés des fans sont disponibles en tant que décors colorés, ce qui en fait le brawler d’équipe ultime pour les fans de LEGO de tous âges.