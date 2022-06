Forts d’une collaboration de bientôt 2 ans LEGO et Nintendo continuent de proposer de nouvelles pièces a ajouter a votre collection de briques.

C’est à l’occasion de la LEGO CON qui a eu lieu en fin de journée le 18 Juin que le futur de la marque aux briques a été dévoilé au grand public. Au cours de cet événement un segment dédié a Super Mario nous a permis de découvrir le futur set de personnage, le 5ème à date.

Ce nouveau set vous permettra de mettre la main sur des personnages iconiques comme le Toad violet, un Maskass bleu, un Yoshi rouge, un frère Marto, Magikoopa (Yoshi’s Island), Carottin, Dendinard (écureuil de NSMB) et Baby Yoshi.

Chaque personnage du set est bien sûr compatible avec les minis-jeux du set Mario complet et sera livré avec une petite structure permettant de les mettre en valeur. Chaque pack est proposé au prix de 5,99$ et ils seront tous disponibles à partir du 1er Août 2022.

En parallèle le set LEGO Peach annoncé à l’occasion du MAR10 Day plus tôt dans l’année sera également disponible à la même date, ce dernier incluant un nouveau circuit de jeu disponible a 60$, des Goomba chaussures a 10$, un circuit Fuzzy a 20$, la maison de Yoshi pour 30$, Peach chat et la tour gêlée pour 80$ et le château de Peach pour 130$