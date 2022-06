Cela faisait partie de la mise à jour attendue par beaucoup de joueurs… Les voix officielles pour les personnages de Nickelodeon All-Star Brawl ! Eh bien ça y est, elles sont là ! Les personnages du jeu disposent désormais de leurs voix officielles (en Anglais), à quelques exceptions près.. Mais ça change quand même pas mal de choses !

S’ajoute également l’apparition d’objets, qui peuvent (dans une moindre mesure) changer le cours d’un combat… On peut saluer les développeurs, car le suivi du jeu fait plaisir, surtout que les mises à jour de ce type sont gratuites (ce qui n’est pas toujours le cas).

On a eu l’occasion de tester et on vous confirme que la mise à jour est déjà disponible sur Nintendo Switch… !

Jouez-vous à ce jeu ? Que pensez-vous de cette nouvelle ?

Our next major FREE update is here – and it's a big one! We're super excited to announce that voice acting and items are available TODAY on PC, @Xbox and @Playstation. @Nintendo Switch coming soon! #NickBrawl pic.twitter.com/nTLK5T6zEG

— Nickelodeon All-Star Brawl (@NickBrawlGame) June 6, 2022