Entre 2020 et 2021, la Pokémon Compagny a réalisé une série de courts-métrages d’animations se déroulant dans l’univers des Pokémon mais adoptant des styles d’animation différents.

Ainsi le premier était dans l’esprit des cartoons Looney Tunes (Bugs Bunny & co), un autre adoptait un rendu plus Aquarelle (comme Ernest & Célestine), etc…

En tout, 8 courts-métrages d’une durée allant de 4 à 15 minutes ont été réalisés. Mais ils étaient réservés à la chaîne Pokémon TV Japonaise… jusqu’à aujourd’hui!

En effet, on apprend via le site officiel Pokémon qu’à partir du 17 juin, un nouvel épisode sortira chaque vendredi et qu’il sera possible de les visionner sur la TV Pokémon. AU moment où nous écrivons ces lignes, l’épisode de la semaine n’est pas encore disponible, mais ça ne saurait tarder…!

Rendez-vous sur TV Pokémon le 17 juin 2022 pour la sortie inédite en français du premier épisode de POKÉTOON, une série de courts-métrages animés initialement publiée sur la chaîne YouTube Pokémon Kids TV en japonais. Chaque épisode raconte une histoire différente, parfois amusante, parfois émouvante, dans un style graphique singulier distinguant cette série du contenu d’animation Pokémon familier. POKÉTOON est une série composée de huit épisodes qui sortiront chaque vendredi. Ne manquez pas le tout premier épisode, « Baggiguane et Mimiqui », disponible le 17 juin sur TV Pokémon. La série entière sera publiée sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon cet automne.

source