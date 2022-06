Nintendo France nous rappelle dans un tweet, que nous pouvons nous inscrire à une liste de diffusion pour être informés de l’ouverture des précommades pour l’édition collector de Xenoblade Chronicles 3. Celles-ci devraient débuter fin juillet. En tenant compte du fait qu’il est précisé que les personnes achetant l’édition Collector la recevront à son lancement, il est fort probable que les précommandes débutent peu de temps (une semaine au moins) avant la sortie du jeu, le 29 Juillet.

On rappelle que l’Édition Collector du jeu inclura une illustration de couverture réalisée par Masatsugu Saito, un livret d’illustrations de 250 pages à couverture souple et entièrement coloré, ainsi qu’un boîtier en métal pour accueillir la carte du jeu. Cette édition sera exclusive au My Nintendo Store.

Remarque : les personnes achetant l’Édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 recevront la version physique du jeu à son lancement le 29 juillet. Les éléments propres à l’Édition Collector (le boîtier SteelBook®, le livret d’illustrations ainsi que la boîte de l’Édition Collector) seront expédiés séparément à une date ultérieure (estimée à l’automne 2022). Tous les articles seront expédiés gratuitement.

Chez Nintendo of America, il sera possible de pré-commander la version collector dès demain (avec une limite de 2 commandes par utilisateur)

Pensez-vous acheter l’édition collector ?

Pre-purchase for the #XenobladeChronicles3 Special Edition, launching exclusively on the My Nintendo Store, will begin tomorrow. The Special Edition will be limited to 2 per account.

Be sure to keep an eye out for an update once pre-orders are officially open! pic.twitter.com/uguvk7UlKf

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 7, 2022