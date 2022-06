Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 20XX – $8.99 (prix de base: $17.99)

– Abzu – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Aegis Defenders – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Afterparty – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Alien: Isolation – $17.49 (prix de base: $34.99)

– Among Us – $3.75 (prix de base: $5.00)

– Angels of Death – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Aragami: Shadow Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

– A Short Hike – $5.59 (prix de base: $7.99)

– Astebreed – $3.98 (prix de base: $19.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Blazing Chrome – $6.79 (prix de base: $16.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Blossom Tales – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Bomber Crew – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Brawlout – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Bridge Constructor Portal – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Cattails – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Children of Morta – $6.59 (prix de base: $21.99)

– Clustertruck – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Cook, Serve, Delicious! 2!! – $2.07 (prix de base: $12.99)

– Cook, Serve, Delicious! 3?! – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Cotton 100% – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Cotton Reboot! – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Crysis Remastered – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Crysis Remastered Trilogy – $32.49 (prix de base: $49.99)

– Danmaku Unlimited 3 – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Dead by Daylight – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Deadly Premonition Origins – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Death Squared – $1.99 (prix de base: $14.99)

– DEEEER Simulator – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Dicey Dungeons – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Drawn to Life: Two Realms – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Dying Light – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Embr – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Everspace: Stellar Edition – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Foregone – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Gang Beasts – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Ghostrunner – $1.99 (prix de base: $29.99)

– Gnosia – $17.43 (prix de base: $24.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Golf Club Wasteland – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Golf With Your Friends – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Graveyard Keeper – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Green Hell – $2.49 (prix de base: $24.99)

– GRID Autosport – $17.49 (prix de base: $34.99)

– Grow: Song of the Evertree – $16.74 (prix de base: $24.99)

– Guacamelee! 2 – $5.62 (prix de base: $22.49)

– Guacamelee! Super Turbo Championship Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Hakoniwa Explorer Plus – $5.99 (prix de base: $11.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Hello Neighbor Hide and Seek – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Hidden Through Time – $3.99 (prix de base: $7.99)

– Hotshot Racing – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Hot Wheels Unleashed – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Human: Fall Flat – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Indivisible – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $3.99 (prix de base: $24.99)

– Jotun: Valhalla Edition – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Journey to the Savage Planet – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Kemono Friends Picross – $6.99 (prix de base: $9.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Kill It With Fire – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Kunai – $6.79 (prix de base: $16.990

– Lair of the Clockwork God – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Legal Dungeon – $5.99 (prix de base: $9.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $19.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LiEat – $5.99 (prix de base: $9.99)

– Life is Strange: True Colors – $39.59 (prix de base: $59.99)

– Mad Father – $5.99 (prix de base: $9.99)

– Mighty Goose – $9.95 (prix de base: $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Muse Dash – $20.99 (prix de base: $29.99)

– My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Narita Boy – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Neo Cab – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Neon Abyss – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Nobody Saves the World – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Noel the Mortal Fate – $21.11 (prix de base: $24.99)

– Oceanhorn – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $22.49 (prix de base: $29.99)

– Octahedron: Transfixed Edition – $5.19 (prix de base: $12.99)

– OlliOlli World – $19.99 (prix de base: $29.99)

– One Way Heroics Plus – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Orangeblood – $7.96 (prix de base: $19.99)

– Overcooked! All You Can Eat – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Overwatch – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Oxenfree – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Pang Adventures – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Panorama Cotton – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base: $24.99)

– Paradise Killer – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Picross Lord of the Nazarick – $6.99 (prix de base: $9.99)

– Picross S – $5.59 (prix de base: $7.99)

– Picross S2 – $6.29 (prix de base: $8.99)

– Picross S3 – $6.99 (prix de base: $9.99)

– Picross S4 – $6.99 (prix de base: $9.99)

– Picross S5 – $6.99 (prix de base: $9.99)

– Picross S6 – $6.99 (prix de base: $9.99)

– Picross S7 – $6.99 (prix de base: $9.99)

– Picross S Genesis & Master System Edition – $6.99 (prix de base: $9.99)

– Portal Knights – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Potato Flowers in Full Bloom – $14.39 (prix de base: $17.99)

– Pumpkin Jack – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Q.U.B.E. 2 – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – $17.43 (prix de base: $24.99)

– Replica – $2.99 (prix de base: $4.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Riptide GP: Renegade – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Serial Cleaner – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Severed – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Shadows of Adam – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Shantae – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $13.90 (prix de base: $19.99)

– Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Shantae: Risky’s Revenge – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Shantae and the Seven Sirens – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Sime-san – $4.79 (prix de base: $11.99)

– Space Crew: Legendary Edition – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Space Invaders Forever – $14.99 (prix de base: $29.99)

– SpeedRunners – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Spiritfarer – $9.89 (prix de base: $29.99)

– SpongeBob: Krusty Cook-Off – $3.99 (prix de base: $14.99)

– Star Sky – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Strange Telephone – $5.99 (prix de base: $9.99)

– Summer in Mara – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Sundered: Eldritch Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Sunless Sea: Zubmariner Edition – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Super Daryl Deluxe – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Superhot – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Terraria – $14.99 (prix de base: $29.99)

– The Escapists – $2.99 (prix de base: $14.99)

– The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– The Flame in the Flood – $2.99 (prix de base: $14.99)

– The Friends of Ring Ishikawa – $8.99 (prix de base: $14.99)

– The Good Life – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Jackbox Party Pack 2 – $9.99 (prix de base: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 6 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– The Persistence – $2.99 (prix de base: $29.99)

– The Sealed Ampoule – $13.93 (prix de base: $19.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base: $49.99)

– The Survivalists – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Tiny Metal – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Toki – $2.08 (prix de base: $14.90)

– Tools Up! – $3.99 (prix de base: $19.99)

– TorqueL: Physics Modified Edition – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Tricky Towers – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Turrican Flashback – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Ultra Age – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Underhero – $5.09 (prix de base: $16.99)

– Velocity 2X – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Vertical Strike Endless Challenge – $2.45 (prix de base: $4.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base: $19.99)

– What the Golf? – $9.99 (prix de base: $19.99)

– WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Yooka-Laylee – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Ys Origin – $7.99 (prix de base: $19.99)

– YumeNikki: Dream Diary – $7.96 (prix de base: $19.99)