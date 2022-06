New York (États-Unis), le 15 juin 2022 : Private Division et Roll7 annoncent qu’OlliOlli World: VOID Riders, la première des deux extensions du célèbre jeu de skateboard mêlant action et plateforme OlliOlli World, est disponible dès maintenant en version dématérialisée sur PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Windows)*. OlliOlli World: VOID Riders est disponible à l’unité ou compris dans OlliOlli World Rad Edition et le passe d’extension. La Rad Edition comprend le jeu de base, OlliOlli World: VOID Riders et la seconde extension (prévue fin 2022), ainsi que l’objet de personnalisation dématérialisé « Planche de skate Rencontre du 3e type ».

Les extraterrestres extraordinaires Sair’Rah, Khehvyn et Pftangxi font leur arrivée à Radlandia, bien déterminés à mettre la main sur des spécimens de skate pour le tout-puissant Nébulord. OlliOlli World: VOID Riders apporte toute une flopée de nouveaux défis et de pièces d’équipements spatiales pour faire découvrir aux joueurs la nouvelle zone extraterrestre : le V.O.I.D. Ils pourront découvrir Cloverbrook sous un ciel enneigé, enchaîne les grinds dans l’étrange Sunshine Valley et explorer l’incroyable Burntrock.

Alors que vous explorez Radlandia, des extraterrestres vous enlèvent grâce à leur nouveau rayon tracteur. Réussissez parfaitement votre atterrissage et impressionnez Nébulord avec votre style d’un autre monde pour avoir une chance de devenir l’un de ses skateurs extraterrestres préférés !

« OlliOlli World a toujours été un jeu qui met en valeur des personnages étranges et insolites, et avec cette nouvelle extension, nous avons mis les bouchées doubles pour donner vie à des idées vraiment hors du commun », a déclaré John Ribbins, directeur artistique du studio Roll7. « Ces intrépides explorateurs de l’espace sont venus pour demander de l’aide, alors il est temps de ressortir la planche, d’obtenir de gros scores, et des pièces d’équipement inédites qui reflètent à merveille un style hors du commun. »

« Dans un jeu où les grenouilles parlent, où certains personnages sont des crèmes glacées, et où les ours chevauchent des chambres à air, on a du mal à imaginer quelque chose de plus loufoque. Mais Roll7 est allé encore plus loin pour orchestrer une rencontre avec des extraterrestres à couper le souffle, jouer avec des effets de lévitation, et mettre à l’épreuve les talents des mages du skate », a déclaré Mika Kurosawa, producteur principal chez Private Division. « Nous avons hâte de vous faire découvrir OlliOlli World: VOID Riders, la première des deux formidables extensions que nous avons prévues pour le jeu. »

Dans OlliOlli World: VOID Riders, réalise des ollies dans différents niveaux aux côtés de tes compagnons extraterrestres, et découvre Sunshine Valley, Cloverbrook et Burntrock sous un tout nouveau jour. Pendant que des bandes d’extraterrestres fait le plein de spécimens de skate (et de vaches), les joueurs vont surmonter les obstacles pour débloquer la planète natale des VOID Riders : le V.O.I.D. Que vous préfériez porter un streetwear extraterrestre ou une combi de vache, exprimez votre personnalité avec des tenues extraordinaires. Transcendez votre propre style futuriste grâce à un tas d’autres options de personnalisation inédites, dont des emotes originales et des tricks stylés.

OlliOlli World: VOID Riders est disponible en version numérique au prix de 9,99 €**, sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC*. VOID Riders est aussi compris dans le passe d’extension, disponible au prix de 14,99 €**, et la Rad Edition, une édition Deluxe du jeu disponible au prix de 44,99 €**, qui comprend le jeu de base, OlliOlli World: VOID Riders et la seconde extension (prévue fin 2022), ainsi que l’objet de personnalisation dématérialisé « Plateau de skate Rencontre du 3e type ». Le jeu de base est requis pour pouvoir jouer à l’extension. OlliOlli World: VOID Riders a été classé PEGI 3.