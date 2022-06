La Nintendo Switch commence à avoir quelques licences de Baseball, ce qui ravi les amateurs de ce sport. Nous apprenons aujourd’hui qu’un nouveau titre va très bientôt débarquer sur la console hybride de Nintendo. Il s’agit de Little League World Series Baseball 2022 développé par IguanaBee et édité par GameMill Entertainment…

Avec cette annonce, nous découvrons également quelques détails sur le titre.

Tout d’abord un mode multijoueurs en local sera présent et permettra de joueur jusqu’à quatre joueurs dans la même pièce et sur la même console. Ce mode offrira la possibilité de personnaliser les règles du jeu, de sélectionner son stade et son équipe.

Pour remporter le match, nous devrons maîtriser les super compétences de nos joueurs comme le ralentissement du temps, ou un bonus nommé Bat Tank (on suppose ici qu’il s’agira d’un bonus permettant de faire un Home Run, ou à défaut une grosse frappe). De plus, nous pourrons gagner des autocollants qui permettront de stimuler nos joueurs pour avoir la meilleure équipe possible.

Une partie personnalisation sera également présente, puisque nous pourrons personnaliser l’apparence, les équipements et le style de frappe de nos joueurs pour ensuite prendre part à des matchs pour mener notre équipe vers la victoire.

Voici la liste des équipes disponibles :

Awesome Possums

Broadsides

Cacklers

Fire Scales

Gryphons

Heavy Lifters

High Initiative

Hyperxpress

Incredibulls

Jagged Smiles

Knightly Knights

Majestics

Misfits

Rolling Monsters

Sly Rogues

Spicy Chefs

Striders

Tricksters

Wings Of Dusk

Wonder Kids

Little League World Series Baseball 2022 arrivera en août prochain (la date exacte sera dévoilée dans les prochains jours) en physique et sur l’eShop. IL est probable que le jeu débarque également sur l’eShop européen mais certainement pas en physique et encore moins traduit. Nous vous tiendrons informés dès que nous auront plus de détails. En attendant, je vous laisse découvrir le trailer du jeu. Enjoy !