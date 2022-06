Ravivez le passé et revivez votre enfance ; une époque où chaque chemin était votre terrain de jeu et où l’aventure se trouvait à chaque coin de rue, ne serait-ce que dans votre esprit. Lost in Play est votre billet vers des temps révolus – un dessin animé vivant où l’imagination et le sens de la curiosité sont les outils de votre métier. Préparez-vous à faire un saut dans le temps sur la route de l’émerveillement.

Après avoir dévoilé la dernière bande-annonce du jeu au Future Games Show ce week-end, Happy Juice Games confirme aujourd’hui que Lost in Play, son jeu d’aventure et de réflexion en pointillé, sera lancé sur Nintendo Switch et Steam le mercredi 10 août 2022.

Lost in Play est conçu pour nous ramener à ces après-midi ensoleillés après l’école, lorsque l’aventure dans le jardin ou les galipettes dans le parc local empiétaient dangereusement sur le temps alloué aux devoirs. De même, les graphismes du jeu s’inspirent ouvertement d’un mélange de dessins animés modernes que les enfants regardent aujourd’hui et de dessins animés du samedi matin avec lesquels nous avons grandi.

La toute nouvelle bande-annonce présentée au Future Games Show met en évidence la nature délirante du monde dans lequel le frère et la sœur Toto et Gal sont plongés, tout en jetant un coup d’œil sur le style graphique susmentionné qui constitue la signature exceptionnelle de Lost In Play.

Dans l’ensemble, Lost in Play est une aventure agréable dans laquelle un frère et une sœur explorent des paysages de rêve et se lient d’amitié avec des créatures magiques. Emportés par la magie de leur imagination, Toto et Gal doivent travailler ensemble pour résoudre des énigmes et rentrer chez eux. Il s’agit d’une aventure en 2D unique, d’inspiration rétro et familiale, conçue pour raviver l’esprit de nostalgie des joueurs.