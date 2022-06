LumbearJack, un jeu consistant à résoudre des énigmes environnementales basées sur la physique, vient de connaître une sortie surprise sur Nintendo Switch (au moins aux USA).

Jack est un ours simple avec un rêve simple : rendre à la nature sa beauté d’autrefois avec sa bonne vieille hache et ses amis animaux. Découpe les grosses machines, mets des claques aux humains négligents pour leur rappeler leur devoir et collabore avec des bêtes des bois farfelues pour faire échouer les projets du géant industriel en devenir, Evil Works.