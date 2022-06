Saint-Ouen, France – 21 Juin 2022 : Red Art Games, le développeur Hero Concept et Just For Games ont aujourd’hui le plaisir d’annoncer l’arrivée de Mayhem Brawler en édition physique sur Nintendo Switch et PS4 le 8 Juillet 2022.

Mayhem Brawler est un beat’em up de fantasy urbaine qui vous plonge dans l’ambiance arcade des années 90. Avec un style BD et une bande-son incroyable, il offre une expérience unique à vivre en solo ou en coop avec des amis, au cours de laquelle vos choix influenceront l’histoire.

Mayhem Brawler, le jeu d'action à défilement latérale sur le thème de l'urban-fantasy, apporte son esprit arcade des années 90 aux consoles avec une toute nouvelle version physique. Avec des décors dessinés à la main inspirés des bandes dessinées, des animations image par image et une bande-son qui déchire, ce titre offre une expérience unique que les joueurs peuvent aborder en solo ou en coopération avec des amis, tout en définissant la prochaine étape de l'histoire par leurs choix.

Caractéristiques principales :

Une nouvelle version des classiques beat’em ups des années 90.

Mode coopératif hors ligne pouvant accueillir jusqu’à 4 joueurs.

Possibilité de modifier le déroulement du jeu grâce à des décisions prises par le joueur.

Une histoire entièrement doublée et 11 langues différentes pour les sous-titres.

3 fins uniques basées sur les choix du joueur.

Mécanismes de combat uniques

4 personnages jouables contre plus de 30 monstres, dont 12 boss uniques.

Des dessins à la main inspirés des bandes dessinées, des personnages animés image par image et une bande-son entraînante.

