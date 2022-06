PM Studios et Crescent Moon Games ont annoncé que le développement de The Courier touche à sa fin, et que les joueurs Nintendo Switch peuvent espérer mettre la main sur ce jeu à partir de septembre 2022. The Courier est une aventure passionnante qui propose plus de 8 heures de jeu avec des lieux intéressants pour découvrir des endroits magnifiques et les secrets d’un monde inconnu tout en étant intégré dans un scénario captivant.

The Courier est un jeu à monde ouvert qui consiste à gérer une entreprise de distribution de courrier sur une île mystérieuse. Plus vous distribuez de lettres, plus vous découvrez les secrets de l’île. Explorez un monde vivant et dynamique, utilisez divers véhicules pour vous déplacer, relevez des tonnes de défis et terminez un scénario principal fascinant et mystérieux.

The Courier est une aventure passionnante qui propose une exploration en monde ouvert et la distribution de lettres sur différentes îles avec plus de 8 heures de jeu.

Un scénario intéressant, des énigmes environnementales, des mini-jeux et plus encore.

Dévoilez les sombres secrets de l’île d’Orda. Explorez un monde immense en bateau ou à pied, et distribuez le courrier !

Le développeur Half Asleep a annoncé précédemment qu’il allait porter son jeu de rythme élégant et rêveur Melatonin sur Nintendo Switch en 2022. Nous savons maintenant que la sortie du jeu est prévue pour le 16 septembre 2022.

Explorez l’esprit du personnage principal en voyageant dans ses rêves dans ce jeu de rythme stylisé à la musique et à l’art magnifiques. Dans Melatonin, vous rencontrerez une grande variété de défis surréalistes basés sur la vie de tous les jours dans de magnifiques niveaux dessinés à la main avec une musique originale colorée qui s’accorde parfaitement avec le gameplay et les visuels.

Immergez-vous complètement dans l’expérience sans les superpositions ou interfaces distrayantes que l’on trouve dans la plupart des jeux de rythme. Découvrez comment les rêves du personnage principal sont façonnés par sa réalité et vice-versa lorsque Melatonin sortira en septembre 2022.