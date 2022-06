Metal Max : Wild West a été annulé, c’est ce que nous annonce aujourd’hui l’éditeur Kadokawa Games et les développeurs 24Frame et Cattle Call. Le projet avait été annoncé pour la première fois en 2019. À l’origine, il était connu sous le nom de Metal Max Xeno : Reborn 2. On sait très peu de choses sur Metal Max : Wild West depuis son annonce initiale. Il avait été dit précédemment que le jeu était prévu de présenter un nouveau protagoniste, que la ville de base pourrait être étendue, que des colonies avec de nouvelles espèces de monstres étaient prévues, et que le titre inclurait l’ennemi Unigun de Metal Max 2.

La sortie de Metal Max : Wild West était prévue pour cette année au Japon. Kadokawa a présenté ses excuses aux fans qui attendaient le jeu avec impatience et aux autres personnes concernées.