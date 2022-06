Voilà bien un grand classique : le petit frère qui est venu chiper le gâteau de la grande sœur. Et d’ailleurs, il est encore meilleur sous le chapeau de ce petit péché… ! Mais une fois le méfait accompli, il reste à faire preuve d’un grand courage pour oser affronter la grande sœur, ou alors d’un petit brin de malice pour se cacher convenablement et attendre que l’orage passe… aujourd’hui, nous allons plutôt jouer à cache-cache !

Édité par hapInc, Mon frère a mangé mon pudding est un petit extraterrestre vidéoludique, y compris dans son titre qui ne peut que susciter une certaine surprise (ne serait-ce que par sa longueur !…). Une fois le jeu lancé, tout est parfaitement cohérent dans cette gamme : oubliez tout ce que vous savez sur les jeux, et sur la vie en général, il va falloir tenter le tout pour le tout, tout et surtout n’importe quoi !

Tu ne m’attraperas pas !

Le jeu s’ouvre sur une petite saynette mignonnette : le frigo trône en plein milieu de l’écran bleu clair. Forcément, l’envie de cliquer dessus est énorme… rien dans le petit congélateur qui le surplombe. En revanche, le frigo, lui, cache un petit gâteau qui finit rapidement dans votre estomac. Et voilà, le crime est fait ! Quelques secondes de plaisir… une heure de traque !

La grande sœur (enfin, la sœur, puisqu’en vérité nous ne savons rien des liens qui unissent les deux personnages si ce n’est le titre du jeu qui nous aiguille) ne pense plus qu’à une seule chose : mettre la main sur nous et nous faire passer l’envie de recommencer. Mais jeune homme plein de fougue que nous sommes, elle ne nous attrapera point !

Le soft s’articule autour de trente niveaux qui s’enchaînent suite à chacune des victoires. Gagner ? C’est fort aisé : il suffit de se cacher. Pour ce faire, les commandes sont simples et intuitives, cliquez un peu partout sur l’écran et vous verrez bien ce qu’il advient ! Un petit inventaire est présent pour stocker quelques objets et multiplier vos expériences.

Quelques manipulations annexes peuvent avoir lieu… mais le joueur est parfaitement guidé dans les manœuvres et rien ne devrait s’interposer entre vous et la victoire. Si ce n’est l’aspect parfaitement loufoque des situations…!

Tout est permis !

Le point fort (et parfois le point faible tant l’extravagance peut être de mise !) réside principalement dans son humour et dans la multiplication des cachettes incongrues. Bien entendu, vous commencerez tranquillement, avec quelques armoires et quelques espaces bien confortables pour vous accueillir en toute discrétion… mais bientôt, ces lieux de repli se feront rares et il faudra faire preuve de beaucoup d’imagination pour grimper dans les niveaux… surtout dans les derniers, qui sont totalement déjantés dans leur réalisation !

Certains crieront alors à l’absurde. D’autres s’amuseront grandement de la situation. Rions gaiement !

Le bémol qui risque en revanche de mettre tout le monde d’accord est assurément la très fiable durée de vie. Comptez une petite heure pour faire le tour complet du soft… nous avons tout de même particulièrement apprécié la mise en scène finale, les développeurs ont pris soin de réaliser une véritable fin à leur titre. Et une petite surprise. Cela ne doublera pas votre temps de partie, mais cela vous fera sourire quelques minutes de plus…

Ainsi, nous imaginons parfaitement la sortie de ce jeu lors d’une soirée entre amis, où chacun exprime ainsi ses idées. Le manque de chrono rend la partie très accessible et peu frustrante. Vous y arriverez sans difficulté ! Servez-vous simplement bien de tous les décors… mais chut, nous ne dirons rien de plus !

Les graphismes sont d’une forte simplicité mais baignent dans cet esprit loufoque. En outre, ils parviennent malgré tout à retranscrire les émotions des personnages… vous percevrez bien le côté filou du garçon, et la colère de la mère qui rode dans les parages !

La musique, quant à elle, est tout aussi rigolote, mais à force de l’entendre en boucle, elle tape légèrement sur les nerfs !

Mon frère a mangé mon pudding ! est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch pour cinq euros environ.

Le saviez vous ?

Le cache-cache n’a pas toujours été le cache-cache ! En effet, jusqu’au début du XXème siècle, le célèbre jeu s’appelait le clique musette !