Thief Simulator, Ultimate Fishing Simulator, Priest Simulator, Wanking Simulator, Ironsmith Simulator: tous ces jeux finissant par Simulator viennent tout droit de Pologne. Édités par les Polonais d’Ultimate Games, vous vous doutez, grâce aux noms des jeux, qu’ils sont spécialisés dans les jeux de simulation. Mais une fois n’est pas coutume, cette fois, le jeu qui fait l’objet de ce test ne contient pas ce terme référence aux jeux de simulation. Et pourtant, Mr Prepper est bel et bien un jeu de simulation et de survie. Alors, notre plaisir de jouer au jeu est-il simulé lui aussi ?

Que Dieu protège le Président

Vous incarnez donc Mister Prepper. Un citoyen comme un autre dans un pays quelque peu autoritaire. Le problème est que vous avez soif de liberté. Vous avez bien tenté de quitter le pays en voiture, mais les autorités vous ont rattrapé avant que vous ne passiez la frontière. Vous revoilà donc à la case départ : votre maison. Mais cette fois, le gouvernement vous a à l’œil ! Votre voiture vous a été confisquée et vous ferez l’objet de visites régulières à votre domicile par un agent du gouvernement afin de vérifier que vous ne préparez pas une nouvelle évasion. Mais Mr Prepper n’a pas oublié son envie partir. Il va donc, de façon clandestine, préparer son évasion. Mais cette fois, il faudra être plus malin. Alors vous allez continuer de faire semblant de vénérer votre cher Président. Tout en planifiant la construction d’une fusée dans votre bunker, sous votre maison.

Un jeu de simulation (sans blague je l’ai dit dans l’introduction !) avec un peu d’humour

L’univers du jeu se déroule donc dans un pays très autoritaire décrit parfois avec beaucoup d’humour. Comme dit au début de ce test, nous sommes ici dans un jeu de simulation de création de bunker et de survie. Vous allez devoir récupérer des ressources qui vous serviront à créer d’autres objets. Vous pourrez également commercer de façon clandestine avec vos voisins afin d’obtenir de l’argent pour financer votre plan d’évasion.

Mais tout ceci serait trop simple si le gouvernement ne vous surveillait pas de près. Régulièrement, un agent du gouvernement vous rendra une petite visite pour vérifier que tout est en ordre dans votre logement. Cette visite se conclura par un rapport listant les objets suspects, présents chez vous ainsi que la consommation d’électricité ou d’eau qui serait supérieure aux normes gouvernementales. Il faudra également faire attention à ce que l’entrée de votre bunker soit bien masquée par un tapis et que votre plan d’évasion ne soit pas visible. Plus le niveau de suspicion de l’agent sera élevé, plus il viendra souvent vous voir, retardant par la même occasion vos plans.

Lorsque vous êtes seul chez vous, vous aurez la possibilité de construire votre bunker sous votre maison. Avec votre atelier clandestin, vous pourrez construire toutes sortes d’objets qui vous seront bien utiles. Mais pour construire, il faut des ressources, évidemment. Vous pourrez les récupérer en démontant des objets de votre maison ou en allant les chercher ailleurs. Une petite balade en forêt vous permettra de récupérer du bois, par exemple. Mais vos balades ne pourront pas durer éternellement, car votre personnage doit bien se nourrir et dormir sous peine de s’évanouir et se réveiller plusieurs heures plus tard en vous faisant perdre un temps précieux. Pour éviter l’évanouissement, vous devrez garder un œil sur les jauges de santé/faim et de sommeil. Pour remplir ces jauges, il suffira, vous vous en doutez, de manger ou de dormir.

Nous retrouvons donc dans Mr Prepper, les bases d’un jeu de simulation de survie et de construction de bunker avec une petite dimension exploration de niveau et quelques combats. Malheureusement, nous avons rencontré quelques difficultés à avancer rapidement dans le jeu. Si nous ne faisons pas certaines tâches dans un ordre précis, nous aurons beaucoup de mal à récupérer des ressources pour continuer les quêtes suivantes. C’est bien dommage, car parfois, nous regrettons donc d’avoir utilisé une ressource alors qu’elle nous aurait été bien plus utile pour une quête plus importante.

Des combats ridicules

Pour arriver à vos fins, il vous faudra réaliser plusieurs quêtes qui vous aideront à obtenir des ressources. La plupart du temps, un endroit est composé de plusieurs niveaux qu’il faudra débloquer en réparant ou récupérant quelque chose. A la fin de ces niveaux, un « boss » est souvent présent. Il vous faudra donc affronter certains ennemis à l’aide des armes que vous aurez pu récupérer au cours de votre aventure. Malheureusement, les phases de combat ne sont pas du tout le point fort du jeu. Même si les combats ne sont pas au centre du gameplay, nous les trouvons très mous et peu interactifs. Il suffit de cliquer sur l’ennemi pour que notre personnage aille le frapper et nous pouvons simplement appuyer sur un bouton pour nous protéger. Bref, nous aurions apprécié quelque chose d’un peu plus sympathique pour dynamiser les combats.

Des graphismes un peu justes

Mr Prepper ne brille pas par ses graphismes, c’est une évidence. On est dans un niveau de graphisme tout juste passable. La bande son quant à elle est plus convaincante. Elle nous accompagne dans notre session de jeu en s’adaptant correctement à l’environnement.

Pour continuer l’analyse technique du jeu, nous avons trouvé que les chargements entre les zones de jeu, sans être énormes, étaient quand même parfois un peu longues. Mais le bon point technique est l’utilisation de l’écran tactile en mode portable.

Si vous arrivez au bout de l’aventure, vous en aurez pour au moins une vingtaine d’heures, ce qui est tout à fait correct.

Conclusion 6.3 /10 Mr Prepper est un jeu tout à fait correct de simulation de survie et de création de bunker. Son humour saura faire sourire les joueurs. Mais ses graphismes et ces temps de chargement feront quant à eux moins plaisir. Si vous aimez ce genre de jeu, essayez peut-être de vous tourner vers des jeux comme Sheltered ou This war of mine si vous ne les avez pas déjà fait. LES PLUS Utilisation de l’écran tactile

Utilisation de l’écran tactile Plusieurs niveaux de difficulté

Plusieurs niveaux de difficulté Un humour plutôt sympa LES MOINS Des graphismes juste passables

Des graphismes juste passables Des chargements parfois un peu longs

Des chargements parfois un peu longs Des combats assez pauvres

