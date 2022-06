Nintendo s’est exprimé publiquement et a confirmé qu’il avait précédemment publié une nouvelle version de la Switch pour contrer le piratage.

Nintendo of America a intenté un procès contre le hacker de Team Xecuter, Gary Bowser, l’année dernière, qui s’est soldé par une condamnation à 40 mois de prison. De nouveaux détails sur l’affaire ont depuis été révélés au fur et à mesure que des documents judiciaires ont été publiés. C’est grâce à ces documents que nous pouvons entendre ce que Nintendo a dit concernant l’impact de Bowser sur son matériel Switch. Alors que beaucoup avaient supposé qu’un modèle mis à jour était sorti en 2018 dans l’espoir d’empêcher le piratage, c’est la première fois que le Big N le reconnaît officiellement.

L’avocat de Bowser a également déclaré au cours du procès qu’une grande partie du temps qu’il a déjà passé en attendant la sentence a été passée en isolement de facto en raison de la pandémie et d’autres problèmes de santé. Il semble que ce soit la raison pour laquelle Bowser s’est retrouvé avec une peine de 40 mois au lieu de 60, ce qui était demandé par le gouvernement. Bien que Nintendo ne soit pas d’accord, le juge a estimé que Bowser ne récidiverait pas, mais il a également voulu envoyer un message.

Nintendo a dû sortir une nouvelle version de son hardware en réponse à l’un de ces outils de piratage, et cette modification a nécessité d’innombrables heures d’ingénierie et d’ajustements de nos chaînes de fabrication et de distribution mondiales et, bien sûr, des ressources correspondantes. Pour être clair, ces effets sont le résultat direct de l’attaque par le défendeur et Team Xecutor de nos mesures de protection technologiques.