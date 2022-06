C’était une très grande surprise pour les fans de la saga d’Atlus au cours du Xbox & Bethesda Games Showcase la semaine dernière, Persona 5R s’est enfin vu délivré des griffes de Sony et son contrat d’exclusivité.

Cependant si les nouvelles sont très bonnes pour les possesseurs de consoles Xbox ou joueurs PC, le site officiel du jeu et les différentes informations que l’on avait pu récupérer ne semblaient pas indiquer une version Nintendo Switch, au grand dam des joueurs qui pourtant réclament le jeu de plus en plus depuis l’arrivée de Joker, protagoniste du jeu, dans Super Smash Bros. Ultimate.

Une lueur d’espoir pourrait cependant se profiler puisqu’il est déjà arrivé par le passé que des jeux multiplateformes se réservent une place spéciale pour une révélation au cours d’un Nintendo Direct, gardant ainsi la surprise jusqu’au bout (Life Is Strange par exemple).

C’est donc au travers d’un listing par un site de commerce Allemand appelé World of Games, qu’une fiche produit pour Persona 5 Royal a été aperçue pour Nintendo Switch.

Attention cependant celà ne confirme rien a 100%, il est déjà arrivé que des listings de produits se fassent sur des sites de e-commerce en avance sans que rien n’arrive au final. Mais il est assez curieux de noter qu’un box-art officiel est présent sur la page, a moins qu’il ne s’agissent d’un montage.

Réponse très bientôt dans un Nintendo Direct qui se fait attendre…