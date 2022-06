Nintendo of America a annoncé l’arrivée la semaine prochaine (le vendredi 24 Juin), de Pokémon Snap sur la console virtuelle Nintendo 64, pour les heureux possesseurs d’un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel !

On vous laisse découvrir la bande-annonce juste là:

Avez-vous déjà eu envie de voir Pikachu dans son environnement naturel ? Avec le spectaculaire jeu Pokémon Snap, vous pourrez surprendre plein de Pokémon en liberté, mais pas avec une Poke Ball cette fois-ci ; avec un appareil-photo ! Certaines photos sont faciles à prendre, comme lorsque vous surprenez Pikachu se prélassant sur la plage, mais d’autres photos sont beaucoup plus rares et demandent plus d’habileté, comme celle de Pikachu chevauchant un Pokémon volant !

Dans Pokémon Snap, le Professor Oak, professeur Pokémon de renommée internationale, vous a chargé d’une mission. Il a besoin d’une grande quantité de photos que vous devrez prendre sur l’île Pokémon Island, endroit où vous croiserez six environnements fascinants à la recherche de tous les Pokémon que vous pourrez trouver.

Pidgey surgira derrière vous sur la plage. Diglett sortira soudain d’un tunnel. Un groupe de Charmander se précipitera dans le volcan. Et ce ne sont là que les trois premiers environnements ! Vous verrez tous les joyeux Pokémon dans la rivière, la grotte et la vallée. Lors de votre retour au labo, le Professor Oak jugera vos photos en fonction de plusieurs critères : avez-vous surpris le Pokémon dans une pose intéressante ? Sa taille remplit-elle le cadre de la photo ? Est-il centré sur la photo ? Avez-vous pris d’autres Pokémon du même type à l’arrière plan ?

La prise de photos sur Pokémon Island est amusante, mais c’est également un vrai test de vos compétences de photographe ! Vous devrez tous les attraper : ayez l’œil et les bons réflexes de photographe !