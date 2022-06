Redout 2 a été retardé, mais heureusement, l’attente ne sera pas trop longue.

Au début du mois dernier, il a été annoncé que le jeu serait lancé le 26 mai. Cependant, 34BigThings a repoussé le jeu au 16 juin 2022. Le développeur a fait une déclaration officielle sur le retard de Redout 2 il y a peu :

Bonjour les fans de Redout,

Nous savons que vous attendez avec impatience la sortie de Redout 2 dans le courant du mois, mais malheureusement, le jeu de course le plus rapide de l’univers a besoin d’un peu plus de temps de développement avant d’être prêt à être lancé. Il sera donc lancé le 16 juin sur PC, PS5|4, XSX|X1 et Nintendo Switch.

Cela nous permettra de nous assurer que nous sommes prêts à faire feu de tout bois et à offrir la meilleure expérience de jeu à tous. Nous nous excusons pour le dérangement et nous avons hâte de faire la course avec vous tous bientôt !

L’équipe de Redout 2