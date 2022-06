Le 21 et 22 mai 2022, c’est à Lille Grand Palais que nous avons pu assister au tournoi Pokémon. Que se soit dans des duels de cartes, sur le jeu Épée et Bouclier ou encore en VS Pokémon GO, les nombreux joueurs venus de toute l’Europe se sont affrontés ce week-end. On vous fait un petit débrief !



La concentration au maximum !

Sur les deux jours, les duels vont faire rage. Pour le TCG (jeu de cartes), il y a trois divisions différentes : Junior, Senior et Masters. L’inscription coûte entre 40€ et 60€ selon la division. Chaque participant reçoit un tapis de jeu du tournoi et des goodies.

Pour Pokémon Go, on retrouve la division Senior et Masters, de 30€ à 50€ pour l’inscription.

Enfin, pour le VGC (combats sur Nintendo Switch), là aussi on retrouve trois divisions : Junior, Senior et Masters. Frais d’inscriptions de 40 à 60€.

Si la salle est immense, que plus de 400 joueurs (pour la partie TCG uniquement) se sont réunis, lorsqu’ils prennent place, le calme se fait. Le respect envers les joueurs de cartes, qui ont besoin de concentration, est honoré. Malheureusement, il est plus compliqué de suivre les matchs, puisqu’il faut bien laisser de l’espace aux joueurs et éviter de les déconcentrer pendant leurs duels. On remarque que certains joueurs ont des peluches posées, près d’eux en guise de grigri pour leur porter chance.

Les juges sont nombreux pour le bon déroulement du tournoi. Un doute, une question, ils encadrent les joueurs pour que tout se passe bien pendant la compétition.

L’avant-première de l’extension Astres Radieux !

Le samedi à 16h, nous avons rendez-vous au coin presse avec un professeur Pokémon pour découvrir la nouvelle extension Astres Radieux qui sort ce vendredi 27 mai. À l’intérieur, on retrouve un deck de 40 cartes, dont une promo brillante unique (parmi 4), 4 boosters de la nouvelle extension et 1 carte à code pour JCC Pokémon. Si certains ont plus de chance en découvrant une secrète de cette extension, de notre côté, nous découvrons une des nouvelles cartes « Brutalibré Radieux » en Shiny. L’intitulé « Radieux » est bien entendu la nouveauté, si la carte brille de mille feux, les cartes avec cette mention ont une particularité, vous ne pouvez avoir qu’un seul Pokémon « Radieux » dans tout votre deck ! Nous avons pu faire plusieurs matchs, assez équilibrés avec nos decks préconstruits de 40 cartes, avec non pas 6 récompenses, mais 4.

Des événements tout le week-end

Si vous ne participez pas au tournoi ou que vous êtes éliminés, pas de panique, il n’y a pas le temps de s’ennuyer. Si vous avez un deck ou votre Switch avec Pokémon Epée ou Bouclier, des petits tournois avec des spécificités ont été mis en place à différents horaires. Ayant peu de participants le samedi, le dimanche, les organisateurs ont descendu les prix des tournois à 6€ pour tous ! C’est donc une affluence de joueurs qui se sont pris au jeu pour affronter leurs amis ou d’autres adversaires.

De notre côté, nous avons participé à plusieurs sessions d’événement à la demande, qui se dérouler sur toutes l’après-midi. Si le nom de TCG Pick-A-Pack Evolved ne vous dit rien, c’est une façon originale de s’affronter. Vous vous affrontez en 1v1 avec une équipe de 4 joueurs. Un juge vous donne un booster chacun de la série Stars Etincelantes. Soit, vous avez une bonne pioche, soit le match sera compliqué. Vous devez donc former un deck de 10 cartes, on vous donne des énergies supplémentaires. Vous piochez, comme d’habitude, votre main de 7 cartes. Vous placez vos Pokémon de Base en actif et sur votre banc. Une des particularités, il n’y a qu’une seule carte récompense ! Il a également deux autres règles qui diffèrent :

Peu importe le type de votre Pokémon, on ne se soucie pas de l’énergie demandée pour l’attaque. Par exemple, votre Mustébouée a besoin d’une énergie eau + une énergie incolore pour son attaque Hâte, l’énergie eau sera considérée également comme une énergie incolore !

Le Evolved à une place importante, si dans mon booster j’ai un Mustébouée, donc de type eau, si dans ma main j’ai un Polagriffe (évolution niveau 1) de type eau également, je peux donc faire évoluer mon Mustébouée en Polagriffe ! Tant que votre carte évolutive a le même type que la base, vous pouvez donc faire évoluer votre Pokémon ! Et croyez-moi, un bon Polagriffe de Stars Etincelantes vous assure la victoire contre un Pokémon-V, avec son attaque Glaciation qui fait 40 de dégâts et empêche le Pokémon adverse d’attaquer !

Il faut donc être attentif aux effets des attaques pour gagner ce genre de match express !

Chaque victoire vous rapporte 20 points, que vous pouvez échanger sur le stand prévu à cet effet, entre boosters, classeurs pour vos cartes, tapis de jeu de tournoi, goodies (casquettes, peluches, figurines …). Il y en a pour tous les goûts ! Le plus, chaque participant peut retrouver des boosters dans sa langue !

Les grands gagnants :

Pour le TCG Pokémon, c’est le français Stéphane Ivanoff qui remporte le tournoi

Pour le VGC, c’est le français Thomas Gravouille qui remporte le tournoi

Pour Pokémon Go, c’est IDexxBL qui remporte le tournoi

Quand on aime les cartes Pokémon, ce genre d’événement donne presque envie de construire son deck et de faire des tournois ! Merci encore pour l’invitation à Pokémon Company et leur accueil lors de ce tournoi régional à la maison ! Bravo à tous les participants qui se sont réunis si nombreux autour de la passion Pokémon !