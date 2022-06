L’information revient assez régulièrement (et souvent avant l’arrivée prochaine d’un Nintendo Direct). 1-2 Switch pourrait connaitre une suite !

Cette rumeur était déjà revenue au début d’année avant le Nintendo Direct de Février, qui avait finalement annoncé la sortie de Nintendo Switch Sports.

Sortie à l’origine au tout début de la console, le jeu a connu un certain succès (plus de 3,4 millions d’unités vendues). Forcément cela appelle à une suite. Mais d’après des rumeurs internes relayées par Imran Khan de Fanbyte, une suite a été mise en chantier, s’inspirant des jeux « Jackbox Party ». Toutefois les premières phases de test n’auraient pas été concluantes et le public cible de Nintendo (les familles et les enfants) n’aurait pas été emballé par le jeu, le trouvant même ennuyeux…

Malgré tout, il semblerait que le jeu soit prêt, sans que Nintendo ne sache trop comment le distribuer… Il serait éventuellement question de le proposer en tant que jeu « offert » via le Nintendo Switch Online + Expansion pack.

Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêts à rejouer du joycon sur la suite de 1-2 Switch ? Qu’avez-vous pensé du premier opus ?

