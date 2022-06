Sonic Origins sort cette semaine et offrira aux fans de Sonic une nouvelle possibilité de jouer aux titres classiques de Sonic sur la Nintendo Switch.

L’arrivée de ce titre a donné des envies pour les fans de Sonic, les amenant à se demander si d’autres compilations pourraient être en préparation. Si c’est le cas, SEGA n’est pas prêt à en parler. Nintendo Life s’est entretenu avec Takashi Iizuka, responsable de Sonic Team, pour tenter de découvrir les détails des futures compilations Sonic. Iizuka est resté très discret, affirmant qu’il n’y a pas de projet de portage d’autres jeux Sonic en 2D pour le moment, mais que l’équipe sera attentive à la réaction de Sonic Origins et envisagera les choses à partir de là.

En ce qui concerne les compilations de jeux Sonic en 3D, Iizuka a déclaré que l’équipe se concentrait actuellement sur l’offre de nouvelles expériences Sonic, et que la porte semblait donc un peu plus fermée dans ce domaine pour le moment. Enfin, lorsqu’on lui a demandé s’il était possible de créer un nouveau jeu Sonic en 2D dans un style 16 bits, M. Iizuka a répondu qu’il était « trop tôt pour faire part d’un quelconque projet concernant d’autres titres Sonic », car l’équipe se concentre actuellement sur Origins et Frontiers. Quant à ce qui se trouve au-delà, Iizuka a déclaré que l’équipe « vous le dira quand le moment sera venu ».