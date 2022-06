Ce mois-ci du gameplay pour le jeu Sonic en open world a été révélé, ceci ne s’est pas passé pour le mieux au vu de la vive réaction des fans.

Les fans du hérisson bleu ne souhaitant que le bien de cette franchise ont eu une vive réaction face aux images, déclarant le jeu « vide » ou encore « sans âme », qu’il ressemble a un « fangame ou une démo technique ». Un mouvement s’est vite crée faisant remonter le hashtag #DelaySonicFrontiers sur les réseaux sociaux afin de faire entendre leurs voix auprès de SEGA pour leur dire de mieux travailler le jeu, quitte a retarder sa sortie.

Au cours d’une interview chez nos confrères de VGC, le dirigeant de la Sonic Team, Takashi Izuka s’est dit « peu surpris » car les zones ouvertes sont une nouveauté pour la série et que selon lui « les joueurs s’en rendront mieux compte en y jouant ».

Voici une transcription de ce qui a été dit :

Si le public se présente a la Gamescom ou au Tokyo Game Show, ils pourront mettre les mains sur le jeu et le comprendre. Car maintenant ce ne sont que des réactions a des vidéos et le public réagissent a ce qu’ils croient que le jeu sera.

Ce n’est pas si surprenant, nous savons que tout le monde ne réagit qu’aux vidéos et ceci en ne comprenant pas le nouveau gameplay, ils le comparent a d’autres jeux qu’ils connaissent. Donc nous voyons beaucoup de monde dire « oh c’est comme ceci ou celà mais c’est différent de ceci… ». L’équipe est en train de se donner pour créer un nouveau format de jeu pour Sonic que nous appelons « zone ouverte ». Ce nouveau système de jeu est un format qui n’existe pas dans d’autres titres comparables, donc nous espérons que d’ici le lancement nous pourrons vraiment expliquer ce que nous voulons dire par « un gameplay en zone ouverte ».

Suite à cela il aurait également réagi face aux hashtags #DelaySonicFrontiers :

Frontiers est actuellement en développement, nous avons fait beaucoup de playtests avec une audience cible qui est dans la fourchette démographique des fans de Sonic. D’après les résultats de nos tests nous avons écoutés les retours et avons également reçus de très bons commentaires de testeurs disants qu »ils « se sont beaucoup amusés avec le jeu, ils leur donneraient une note de 80 ou 90 sur 100 ». Donc nous pensons que le jeu approche de sa complétion et que le public l’appréciera, nous voulons vraiment sortir le jeu pour nos fans le plus tôt possible.

Nous sommes vraiment confiants sur les retours de tests internes, beaucoup ont dits s’amuser et apprécier le jeu, donc nous réalisons que beaucoup de fans réagissent aux vidéos publiées et se font des idées. Donc sauf si notre équipe attrape le coronavirus ou se fait hospitaliser ou que quelque chose nous empêche de continuer a travailler normalement, l’équipe travaille d’arrache pied pour s’assurer que dès ces vacances d’hiver le jeu soit disponible.