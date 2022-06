Parues en 2016 et permettant de profiter de jeux NES et SNES d’une sélection assez large imposée par Nintendo. Les mini consoles étaient devenues la nouvelle mode proposant à la fois objet de collection et compilation de jeux.

Le phénomène lancé par la NES Mini s’est vu largement copié et suivi par les autres éditeurs, Playstation et SEGA pour ne citer qu’eux.

Si un espoir existait pour voir arriver un jour une Nintendo 64 mini, l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime aurait confié au micro de CNET que ce n’est pas quelque chose que « Nintendo revisiterait ». Ce dernier pense que son ancien employeur devrait plutôt se concentrer sur la sortie de jeux Nintendo 64 sur le service Nintendo Switch Online ainsi que l’ajout du Nintendo Gamecube et de la Wii au service.

Voici la traduction de sa déclaration complète :

Ces initiatives étaient critiques a ce moment, la WiiU souffrait sur le marché, la Nintendo Switch n’était pas prête pour le lancement. Il y avait des initiatives tampon que l’entreprise voulaient utiliser pour remplir un besoin business. Elles [les consoles mini] ont aidé l’entreprise a penser comment livrer son héritage d’une manière que les consommateurs apprécieraient. Elles ont même servi de fondation pour ce qu’est devenu le service Nintendo Switch Online. Est-ce qu’elles reviendront ? Est-ce qu’il y aura de nouvelles boîtes physiques avec du contenu retro ? Je ne pense pas. Si j’étais de retour chez Nintendo pour une journée, je serais beaucoup plus concentré sur la façon de livrer du contenu d’une manière fun pour les consommateur via le service Nintendo Switch Online, ce qu’ils sont actuellement en train de faire du coup avec la Nintendo 64. C’est ici que se trouve le coeur de cette opportunité, ils ont encore beaucoup de contenu N64 sous le coude, ils ont ensuite le Gamecube, la Wii… Je vois ce futur de contenus numériques livré directement aux clients et il faut continuer d’en profiter.