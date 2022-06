Samedi 11 juin 2022 – Team17 et Fika Productions ont annoncé que Ship of Fools sera lancé sur les plateformes des consoles de nouvelle génération plus tard cette année. En plus de la version Steam pour PC, le frénétique roguelite coopératif en local et en ligne à un ou deux joueurs est destiné à la Nintendo Switch, la PlayStation 5 et les Xbox Series X|S. Situé en haute mer, Ship of Fools suit un équipage disparate de Fools… pardon, de courageux matelots… sauvant l’Archipel de gigantesques léviathans meurtriers et de la Tempête Éternelle, alors qu’ils s’efforcent d’empêcher l’Aquapocalypse.

Alors que les Fools et leur bon navire Stormstrider naviguent dans les eaux traîtresses de l’Archipel, ils s’engageront dans canonnades chaotiques, repousseront les aboardages avec leurs rames et répareront le pont in extremis alors que les mastodontes des profondeurs essaient de les envoyer dans les abysses. En cours de route, les Fools devront s’entraider pour parer les assault d’ennemies afin d’obtenir des récompenses, découvrir des îles aux trésors perdus et des magasins éloignés, de repêcher des cargaisons à la dérive à l’aide de leurs harpons et, pour finir, de vaincre le dernier boss pour empêcher la fin du monde.

Fonctionnalités clés de Ship of Fools :