Avec la recrudescence d’open worlds, la durée de vie est une information précieuse, la plupart des joueurs n’aimant pas les jeux trop longs et d’autres trop courts.

D’après le directeur du jeu, Morio Kishimoto, Sonic Frontiers devrait être plus long que les précédents jeux de la franchise, au vu de son nouveau format, les joueurs devraient prendre entre 20 et 30 heures de leur temps pour parvenir a la fin de l’histoire principale. Le double de cette durée pour compléter le jeu à 100% pour les amateurs de succès et complétionnistes.

La durée de vie plus longue est une motivation pour l’équipe d’inclure un système de progression du personnage, ce qui implique la présence d’un arbre de compétences pour Sonic dans ce futur opus. Cet arbre permettant d’augmenter par exemple sa vie ou encore sa vitesse.

Pour rappel le jeu est prévu pour cet hiver.