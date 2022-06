Paris, le 13 juin 2022 –Microids est heureux de dévoiler les éditions physiques consoles et PC de Syberia : The World Before qui sera disponible en novembre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Plébiscité par les journalistes (Metascore à 81%) et les joueurs à travers le monde (92% sur Steam), Syberia : The World Before se dotera pour la fin de l’année 2022 d’une édition limitée sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. De plus, les fans de la licence pourront découvrir une édition collector créée pour l’occasion sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

L’édition collector de Syberia : The World Before comprendra :

Le jeu complet

Un boitier métal

Une figurine ajustable de Kate & Dana (trois configurations)

Un artbook

Une boite à musique

Une carte de Vaghen

Une lithographie exclusive

Un porte-clés

Un set de cartes postales

Le script digital du prologue

La bande originale digitale

Une boite collector

Plongez-vous sans plus tarder dans l’univers de Benoît Sokal à travers ce nouvel épisode de la célèbre saga Syberia. Dans cette aventure exaltante, vous incarnerez Kate Walker et Dana Roze, deux femmes prêtent à déplacer des montagnes pour percer des mystères enfouis.

Syberia : The World Before Collector’s Edition sera disponible en novembre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch sortiront en 2023.