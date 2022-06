On se vouvient que début Avril, Square Enix avait enregistré le nom d’un certain: Tactics Ogre: Reborn. La « fuite » viendrait cette fois encore du PlayStation Store, qui aurait rajouté une page produit pour un certain Tactics Ogre: Reborn (depuis supprimée), mais avec un Logo et quelques illustrations… Ces dernières semaines les leaks venant du PlayStation Store se sont tous avérés exacts, il y a donc fort à parier qu’il en soit de même pour ce Tactics Ogre: Reborn… ! On se souvient également du leak NVIDIA de la fin d’année dernière faisait mention d’un Final Fantasy Tactics Remastered, il y a fort à parier qu’il s’agisse finalement de ce Tactics Ogre: Reborn… D’après autres informations, il semblerait que ce nouvel opus soit un remake (sans doute en HD-2D) du remake sorti en 2010 sur PSP !

Peut-être en saurons-nous plus lors du prochain Nintendo Direct ?! Attendez-vous le retour de cette saga ?

Tactics Ogre, connu à l’oirigine sous le nom de Ogre Battle, est une série de Tactical RPG qui fait un peu office d’ancêtre à Final Fantasy Tactics. En fait, le créateur de la série Ogre Battle, Yasumi Matsuno a été débauché par Square suite au succès de sa série pour créer ensuite… Final Fantasy Tactics. Il faut savoir que la série comprend 6 titres… Le dernier en date (2010 sur PSP) était en fait un remake du titre original…

source