Paris, le 16 juin 2022 – Le sensei du jeu vidéo néo-rétro Dotemu et les développeurs experts du bourre-pif de Tribute Games, en partenariat avec Nickelodeon, libèrent aujourd’hui le monstre de sa cage : le virevoltant Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est disponible sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et Game Pass ! Jouables en coopération jusqu’à six, les quatre tortues d’enfer font la loi aux côtés du maître ninjutsu Splinter, du hockeyeur intrépide Casey Jones et de la redoutable journaliste de terrain April O’Neil. Les fans de castagne peuvent se mesurer au clan Foot au prix de 24,99 €. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge livre ses pizzas avec 10% de réduction pendant toute la semaine prochaine sur Nintendo Switch et Xbox, pour les deux prochaines semaines sur PlayStation* et pour les trois prochaines semaines sur PC via Steam.

Une bande-annonce énervée fête la sortie du jeu avec un maximum d’action reptilienne, des images de la superbe carte du mode histoire en plus de gameplay pour deux niveaux inédits sans oublier la Dimension X, terre d’accueil de l’infâme Krang et ses Utrom répugnants.

Les fans profiterons également de la bande-son invraisemblable du jeu composée par Tee Lopes (Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare, Sonic Mania). Elle offre un tout nouveau banger écrit et interprété par Ghostface Killah et Raekwon, « We Ain’t Came To Lose ». Téléchargez ou streamez l’OST dès demain sur Apple Music, Spotify ou Youtube.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge s’inspire des jeux d’actions TMNT des années 80 en transportant les joueurs et joueuses à l’âge d’or de l’arcade : les graphismes en pixel art éclatant donnent vie à un gameplay ciselé et nerveux, qui fait le grand écart parfait entre accessibilité et technique. Arpentez New York dans un nouveau mode histoire radical pour maîtriser les capacités et combos uniques de chaque personnage, et profitez d’une rejouabilité énorme en solo comme en coopération. Avec des duels contre les tristement célèbres Bebop et Rocksteady ou encore le retour de lieux emblématiques comme la Dimension X, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est un hommage aux beat’em up légendaires de la licence TMNT parfaitement remis au goût du jour et adaptés à tous les amateurs d’action qui tâche.

Retrouvez tout un tas de trucs cools dans le jeu :

Un jeu d’action TMNT résolument moderne inspiré des années 80

De la coopération jusqu’à six en local et en ligne, April O’Neil et Casey Jones jouables pour la première fois dans un beat’em up TMNT

Des attributs, mouvements et animations spécifiques à chaque combattant pour respecter leur personnalité et leur style de combat

Un pixel art magnifique pour les lieux emblématiques de la licence comme la Dimension X, Coney Island et plus encore

Une OST fantastique composée par Tee Lopes avec une piste des icônes du Wu Tang, Ghostface Killah et Raekwon

Un gameplay action parfaitement calibré par les équipes derrières Streets of Rage 4 et Panzer Paladin

et Excellente rejouabilité : dompter les sept personnages demande autant de maîtrise que de créativité. Chaque partie est radicalement unique !