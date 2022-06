Paris, le 9 juin 2022 – L’éditeur Dotemu et le studio Tribute Games, en partenariat avec Nickelodeon, annoncent aujourd’hui la date de sortie de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge : le brawler es ninjutsu enverra ses premiers bourre-pifs le 16 juin sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Game Pass ! Les fans peuvent dès à présent profiter d’une réduction de 10% en précommandant le jeu sur le Nintendo eShop et le Microsoft Store en amont de sa sortie : la ristourne profitera également aux joueuses et joueurs PC et PlayStation* dans les prochains jours.

Le sémillant Casey Jones, allié indéboulonnable et effronté des tortues, entre en action contre le Clan Foot dans un tout nouveau trailer diffusé à l’occasion du Summer Game Fest. Armé de sa crosse de hockey légendaire, Casey fait parler son allonge, sa vitesse et sa puissance pour nettoyer les rues de New York. Un combattant polyvalent et explosif qui complète parfaitement le roster fourni du futur grand du beat’em up néorétro. Casey Jones est un personnage déblocable.

Admirez Casey Jones dans ses œuvres avec ce nouveau trailer :

Cette annonce tonitruante dévoile également un premier aperçu du mode 6 joueurs de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. La taille des groupes d’ennemis s’adapte au nombre de héros prêts à en découdre : le multijoueur à 6 est une suite éprouvante d’affrontements particulièrement intenses contre les sbires de Shredder. Empiler ses potes sur son canapé n’est pas la seule manière de profiter du jeu à plusieurs : le mode multijoueur en ligne réunit entre 2 et 6 joueurs avec la possibilité de se connecter et se déconnecter à n’importe quel moment de la partie !

« Le rêve d’enfant partagé par Dotemu et Tribute Games est devenu TMNT: Shredder’s Revenge après presque 30 ans de maturation et dans quelques jours, les fans vont pouvoir replonger dans l’héritage du beat’em up TMNT pour castagner entre amis dans un tout nouveau jeu. » déclare Cyrille Imbert, CEO de Dotemu. « Tout cela est assez surréaliste pour nous. »

« Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge mélange des éléments du célèbre dessin animé, mais aussi des jeux vidéo et des jouets dans une célébration ultime des héros de notre enfance. » déclare le cofondateur de Tribute Games, Jean-François Major. « Le jeu est à la fois un hommage à une époque incroyable ainsi qu’à la communauté incroyable de TMNT, qui a gardé la flamme intacte grâce à son amour pour la licence. »

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est le mariage de deux experts du rétrogaming : Dotemu est un développeur et éditeur réputé pour ses portages fidèles, ses remakes impeccables et ses suites réussies de licences chéries du jeu vidéo comme Streets of Rage 4 (hit tonitruant nommé dans la catégorie Meilleur Jeu d’Action aux Games Awards 2020), Windjammers 2, ou encore le remarquable Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Tribute Games est le studio derrière les excellents Panzer Paladin, Flinthook et Mercenary Kings, des titres qui offrent un feeling diablement rétro à des mécaniques résolument modernes. Tribute Games accueille des talents ayant notamment officié sur le beat’em up Scott Pilgrim vs. The World: The Game et le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles, sorti sur Game Boy Advance en 2007.