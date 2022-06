Au cours de sa conférence Devolver Digital a annoncé un nouveau jeu développé par All Possible Futures, ce dernier est un jeu d’action-aventure mêlant 2D et 3D.

The Plucky Squire suit l’aventure de Jot et ses amis, des personnages d’un livre découvrant le monde en dehors de leurs pages en 3D.

Voici le trailer montrant le jeu en action, ce dernier est prévu pour 2023 sur Nintendo Switch :