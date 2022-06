Les ventes de la Nintendo Switch ont dépassé les 25 millions d’unités vendues au Japon.

Le chiffre précis est de 25 010 404 exemplaires. voici aussi un aperçu du top 5 des jeux qui se sont le plus vendus sur Switch depuis sa sortie. Animal Crossing : New Horizons a une nette avance sur tout le reste avec plus de 7,6 millions d’exemplaires.

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo): 7 621 929 units sold Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo): 4 895 873 units sold Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo): 4 664 614 units sold Pokémon Sword and Shield (The Pokémon Company): 4 345 336 units sold Splatoon 2 (Nintendo): 4 086 738 units sold

Le modèle original de la Switch est évidemment le plus ancien, il n’est donc pas surprenant que ce soit ce qui ait largement contribué à ce total. Voici la répartition des ventes par modèle :

– Switch: 18,379,851 units

– Switch Lite: 4,754,257 units

– Switch OLED: 1,876,296 units

Voici le top des ventes de la semaine (du 6 juin au 12 juin 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu). Petite sortie pour Mario Strikers: Battle League qui semble plus attendu en occident qu’au Japon, alors que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles a explosé les ventes malgré son statut de portage en retard d’un jeu Ps4. Comme quoi.

01./00. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles # <FTG> (Aniplex) {2022.06.09} (¥6.800) – 90.885 / NEW

02./00. [NSW] Mario Strikers: Battle League <SPT> (Nintendo) {2022.06.10} (¥5.980) – 32.173 / NEW

03./01. [NSW] Nintendo Switch Sports <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 26.476 / 474.257 (-6%)

04./03. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 11.345 / 760.922 (-15%)

05./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.320 / 4.673.934 (-21%)

06./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.325 / 2.670.490 (-4%)

07./07. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 6.759 / 3.175.829 (-2%)

08./00. [PS5] Gran Turismo 7 # <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥7.900) – 5.080 / 107.121

09./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.953 / 4.900.826 (-20%)

10./09. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 <SPT> (Konami) {2022.04.21} (¥7.500) – 4.073 / 187.302 (-32%)

Ventes hardware:

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 58.436 | 61.122 | 78.317 | 2.090.903 | 2.853.429 | 25.010.404 | | PS5 # | 12.440 | 28.583 | 19.419 | 467.633 | 564.649 | 1.690.968 | | XBS # | 6.242 | 11.573 | 2.694 | 103.706 | 17.403 | 232.364 | | 3DS # | 207 | 257 | 395 | 7.547 | 14.863 | 24.594.995 | | PS4 # | 78 | 21 | 1.185 | 462 | 76.968 | 9.395.406 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 77.403 | 101.556 | 102.010 | 2.670.251 | 3.527.312 | 62.110.980 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 11.893 | 26.153 | 15.648 | 420.298 | 477.893 | 1.449.424 | | PS5DE | 547 | 2.430 | 3.771 | 47.335 | 86.756 | 241.544 | | XBS X | 1.348 | 3.041 | 2.182 | 32.420 | 11.309 | 105.711 | | XBS S | 4.894 | 8.532 | 512 | 71.286 | 6.094 | 126.653 | |NSWOLED| 14.767 | 32.506 | | 1.104.168 | | 1.876.296 | | NSW L | 10.503 | 8.966 | 16.551 | 343.473 | 817.321 | 4.754.257 | | NSW | 33.166 | 19.650 | 61.766 | 643.262 | 2.036.108 | 18.379.851 | | PS4 | 78 | 21 | 1.185 | 462 | 76.744 | 7.819.683 | |n-2DSLL| 207 | 257 | 395 | 7.547 | 14.863 | 1.200.050 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+