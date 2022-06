C’est hier que s’est déroulée la conférence de Limited Run Games et comme promis, l’éditeur a annoncé plus d’une trentaine de titres à venir en version physiques (33 pour être exact). Sur ces 33 titres, 26 concernent des jeux Nintendo Switch ! Certaines annonces ont permis de mettre une date sur certains titres, notamment Blossom Tales 2 ou encore de créer un peu la surprise, comme l’annonce de Doom Eternal en version physique ! Par contre toujours aucune date pour Teenage Mutant Ninja Turlers : Shredder’s Revenge (même si la version boîte est encore une fois, confirmée).

L’éditeur précise également que tous les titres annoncés doivent sortir entre 2022 et 2023.

Nous vous en proposant le récapitulatif ici, avec quelques précisions sur les versions proposées et les tarifs quand ils sont disponibles.

A Boy and His Blob: Retro Collection

Revivez les jeux originaux parus à l’origine sur NES et Game Boy dans cette compilation retro.

American Hero

American Hero sortira en deux éditions, 1 collector avec le jeu en version physique, un poster, un porte-clé et un stylo pour 64,99$ ou une version physique simple pour 34,99$

American Hero est un jeu FMV inédit, époustouflant et inoubliable, qui vous permet d’incarner la star d’un film d’action hollywoodien des années 1990. Prévoyez une baby-sitter pour les enfants, car ce jeu est une course folle d’espions, de plongeons et de méchants armés qui vous tiendront en haleine.

Vous incarnez Jack, un ancien officier de renseignement, beau et blasé, qui a quitté sa vie d’habitué des clubs de strip-tease pour une dernière mission : arrêter le vilain virologue Krueger, qui projette de lâcher un virus contrôlant l’esprit sur les citoyens de Los Angeles qui ne se doutent de rien. Vos décisions impulsives aideront ou gêneront Jack alors qu’il tente de trouver et de protéger le seul scientifique qui possède le remède pour contrer l’arme biologique mortelle de Krueger.

Restauration et remasterisation d’un jeu perdu dans le temps depuis plus de 25 ans, American Hero a été conçu à l’origine pour le CD Atari Jaguar comme un « film jouable » à la présentation révolutionnaire, plus fluide que les jeux FMV de l’époque. Le jeu fait appel aux talents d’acteurs professionnels, notamment Timothy Bottoms (La dernière séance, Johnny s’en va-t-en guerre ), Daniel Roebuck (Le fugitif, Destination finale) et Musetta Vander (O Brother, Where Art Thou, Wild Wild West). Pour cette restauration, Timothy Bottoms reprend son rôle dans les voix off nouvellement enregistrées des pensées intérieures de Jack entendues tout au long du jeu.

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad

Deux éditions sont au programme : 1 collector avec le jeu en version physique, un poster, la bande originale du jeu, des silhouettes des personnages décoratives, un pin’s, des cartes à collectionner pour 84,99$ ou une version physique simple pour 34,99$

Une extravagance d’arcade rapide et frénétique avec des tonnes d’action et des litres de sang! C’est au comte Bloodvayne et à ses pouvoirs de vampire de sauver ses coéquipiers BATS de Scorpion Supreme et des griffes maléfiques de STING.

Bill & Ted’s Excellent Retro Collection

Deux éditions sont au programme : 1 collector avec les deux jeux en version physique, une boite de jeu comme à l’époque, la bande originale signée Wyld Stallyns, un fourreau (comme pour les jeux NES) pour 59,99$ ou une version physique simple pour 34,99$

Il s’agit de l’adaptation vidéoludique de la série de film L’excellente Aventure de Bill et Ted et Les Folles Aventures de Bill et Ted, sortis respectivement sur NES et Game Boy. Il s’agit d’une série de film de science-fiction (avec un gros soupçon de comédie), dont l’acteur principal est Keanu Reeves dans l’un de ses premiers grands rôles !

Blade Runner: Enhanced Edition

1 seul édition au programme, proposant le jeu en version physique pour 34,99$

Il s’agit d’une version « remasterisée » du point «& Click Blade Runner sorti à l’origine en 1997. On a pour le coup, une date de sortie potentielle pour le jeu, les précommandes débutant le 24 Juin 2022 !

Blossom Tales 2

Blossom Tales II : The Minotaur Prince, reprendra le gameplay Action-RPG Zeldaesque qui ont fait son succès, pour une aventure qui devrait se dérouler des centaines d’années après le premier épisode. Au programme : Des forêts hantées, des repaires de pirates et tout un tas de territoires à découvrir dans un monde ouvert. Sans oublier des quêtes annexes, des choix qui auront une influence sur l’histoire et tout un tas d’autres choses…

Le jeu se voit désormais daté pour le 16 Août 2022 !

Deathwish Enforcers

Dans les années 70, le crime est partout ! Rejoignez l’équipe des Deathwish Enforcers pour faire le ménage dans la pègre ! Un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. Affrontez des prostituées et des trafiquants de drogue. Débarquer au plein milieu du tournage d’un film porno ou d’un rituel satanique… Arrêtez le syndicat maléfique à tout prix !

DoDonPachi Resurrection

Six ans après la fin de la bataille de Lunapolis… Le siège de « DonPachi » basé sur la Lune a détecté une turbulence dans l’espace-temps. À la suite de leur enquête, il a été constaté que cela était dû à une grande quantité de transfert de matériel vers le passé. Le coupable était Exy, une poupée d’élément. Elle aurait été abandonnée dans une bataille en fuite il y a six ans. La bataille entre Axie, qui envisage de réécrire l’histoire, et l’armée DonPachi, qui tente de l’empêcher, commence. Il se déroulera au Japon en mai 2008. Le monde est à nouveau en proie à la guerre. Le son de la plume d’abeille n’a pas encore cessé !

DOOM Eternal

1 seul édition au programme, proposant le jeu en version physique pour 59,99$. Attention cependant, car les 2 DLC’s The Ancient Gods partie 1 et 2 ne semblent pas inclus. Étonnamment la fiche du jeu ne fait pas mention de la version Française, mais elle devrait certainement être disponible…

Les armées de l’enfer ont envahi la Terre. Incarnez le Slayer dans une campagne en solo épique ! Dans DOOM Eternal sur Nintendo Switch, vous terrasserez des démons à travers de multiples dimensions pour empêcher la destruction de l’humanité… La seule chose qui les effraie… c’est vous.

Enclave

En 2012, le RPG/action à la troisième personne Enclave a débarqué sur Wii. Ziggurat Interactive a annoncé son intention de revitaliser le jeu sur les plateformes modernes, y compris la Switch. Il sera disponible dans le courant de l’automne. Le jeu est développé sous licence de TopWare Interactive. Selon Ziggurat, les fans peuvent s’attendre à des visuels et des effets sonores améliorés, une bande sonore améliorée avec plus de 20 nouveaux morceaux, une musique remastérisée de la bande sonore du jeu original, et plus encore.

ESPGaluda II

Galuda est une arme biologique qui relie le Saint-Esprit et les humains par l’alchimie et l’ingénierie mécanique.

La nation militaire « Shinra », qui a acquis le pouvoir de Galuda, a été détruite par les deux Galuda « Ageha » et « Tateha » qu’ils ont créés.

Trois ans se sont écoulés depuis cette guerre.

Après une expérience qui touche aux contre-indications, « Soma » a acquis artificiellement les capacités de Galuda.

Et le seul Galuda qui soit né, « Asagi » qui était l’assassin du roi Soma.

« Tsubame » et « Janome » qui sont aussi Galuda artificiel et prince et princesse du pays Soma chassant Asagi.

Ensuite, Ageha et Tateha se rendent au secours d’Asagi pour arrêter la tragédie.

La bataille avec le vrai Galuda et le Galuda construit est sur le point de commencer.

Frogun

Rejoignez Renata alors qu’elle s’aventure à travers des ruines mystiques équipé du FROGUN ! Frogun est un jeu de plateforme en 3D à l’ancienne (façon PS1/N64), dans lequel votre grappin en forme de grenouille est votre meilleur ami !

Garden Story

Unifiez une communauté brisée en tant que gardien nouvellement nommé du bosquet. Traversez une île dynamique pour combattre la pourriture invasive, inspirer ses habitants et reconstruire votre maison. Vous n’aurez pas à faire cela en solitaire : des amis fruités vous attendent, prêts à donner un coup de main !

Concord, le plus jeune raisin de The Grove, est maintenant un gardien qui a pour tâche d’aider à restaurer l’île. C’est beaucoup à porter pour un raisin à peine sorti de la vigne… et plus de quelques habitants sont sceptiques quant à ses capacités. Heureusement, Concord a des amis comme Elderberry, Rana et Fuji à ses côtés ! Avec leur aide, vous pouvez affronter la dangereuse pourriture et trouver des moyens d’encourager les autres résidents à participer aux efforts.

Konami Arcade Classics Anniversary Collection

KONAMI fête son 50e anniversaire avec l’édition Anniversary Collection de ses grands classiques !

Cette collection comprend 8 chefs d’oeuvres du jeu d’arcade des années 80 de Nemesis à Haunted Castle plus un eBook bonus qui apporte de nouvelles informations sur ces jeux, interviews des développeurs, reportages sur leur développement et documents de création jamais révélés au public ! Au menu : Scramble, TwinBee, Gradius, Life Force, A-Jax, Haunted Castle (la version arcade de Castlevania), Gradius 2 et Thunder Cross.

LUNARK

Rejoignez la révolution du jeu de plateforme cinématographique LUNARK du développeur Canari Games et de l’éditeur WayForward ! Embarquez dans une aventure de science-fiction qui n’est pas sans rappeler des perles du genre comme Another World ou Flashback… Courez, sautez, accrochez-vous, grimpez, roulez et tirez sur vos ennemis pour vous frayer un chemin vers la liberté en luttant contre un régime totalitaire !

Plumbers Don’t Wear Ties: Definitive Edition

Plumbers Don’t Wear Ties est une jeu de Point’n’Click en FMV sorti à l’origine sorti sur la 3DO de Panasonic. Cette version remasterisée proposera de suivre à nouveau l’aventure comique et romantique des deux protagonistes avec des images upscalées pour les supports modernes, le tout dans une mabiance très « nanardesque ».

PowerSlave: Exhumed

PowerSlave: Exhumed est un portage basé sur le moteur KEX du jeu de console classique, mariant à la perfection les versions PlayStation et Saturn.

Destination : la ville antique de Karnak, en Égypte. Des forces extraterrestres aux pouvoirs terrifiants ont coupé de l’extérieur la cité autrefois florissante. En tant que soldat d’élite spécialiste des opérations secrètes, vous avez été entraîné à faire face à tout type de scénario. Cependant, rien ne pouvait vous préparer au cauchemar dans lequel vous êtes sur le point d’entrer…

Rendering Ranger R-2

Faisant figure de collector (au format physique à l’époque) ce jeu de shoot sorti sur Super Nintendo en 1995 n’avait jamais dépassé les frontières du Japon ! Le jeu a été imaginé par Manfred Trenz, le créateur de Turrican, dont on ressent immédiatement l’inspiration à la vue du trailer !

River City Girls 2

Il y a encore des ennuis à River City ! Reprenant peu de temps après l’original, River City Girls 2 permet aux joueurs de reprendre le contrôle de Misako et Kyoko – ainsi que Kunio, Riki et les nouveaux arrivants Marian et Provie – alors qu’ils se lancent dans un tout nouveau beat-’em up infusé de RPG. De nouveaux mouvements, de nouveaux ennemis, de nouvelles recrues, de nouveaux environnements, de nouveaux objets et le retour d’un vieil ennemi vous attendent, ainsi que le même sens de l’humour exagéré et le même combat à adrénaline que son prédécesseur. Le jeu proposera également plusieurs itinéraires, un système d’histoire dynamique et une action en coopération à deux joueurs.

Shadowrun Trilogy

Shadowrun Trilogy comprend trois jeux de rôle tactiques cultes qui se déroulent dans un futur dystopique cyberpunk dans lequel la magie s’est réveillée, ramenant à la vie des créatures mythiques. Initialement créé en tant que jeu de rôle sur table il y a plus de 30 ans, cet environnement unique en son genre a gagné beaucoup d’adeptes au cours des trois dernières décennies.

Skelattack

Ce n’est pas si mal d’être mort quand on vit dans l’Underworld, un vaste monde magique peuplé d’habitants excentriques de l’au-delà. Dans l’Underworld, on peut aussi se rendre à Aftervale. Aftervale est un lieu où les morts passent l’éternité et acceptent leur vie passée par le biais de la Remembrance.

Pour notre héros Skully, le jour de la Remembrance est interrompu par une invasion humaine. Au lieu de piller les trésors de l’Underworld, ils enlèvent Elzedon, le doyen d’Aftervale. Ils s’en prennent ensuite à la Blue Flame, la magie qui anime les esprits des morts. Sans la Blue Flame, il n’y a plus d’Aftervale ou de vie après la mort.

Sautez, tranchez et volez à travers l’Underworld avec Imber, votre fidèle amie chauve-souris ! C’est à vous de repousser l’invasion, de sauver le doyen, de protéger la Blue Flame et de faire face à la vie passée de Skully !

Spidersaurs

Disponible sur l’Apple Arcade depuis 2019, Spidersaurs, le jeu de Wayforward va également débarquer sur la Nintendo Switch (et les autres consoles).

Le jeu est un run’n’gun (façon Metal Slug), jouable en coopératif et vous opposant à des « Spidersaurs » (croisement improbable entre des dinosaures et des araignées… un scénario digne des productions Asylum !)

Pour résoudre le problème de la faim dans le monde, INGESTCorp crée des créatures à huit pattes avec toute la viande et les muscles nécessaires à la survie de l’humanité. Mais quand une brèche s’ouvre dans l’installation, le monde est menacé par des Spidersaurs rancuniers, la nourriture acidulée qui a du répondant ! Comptez sur Victoria et Adrian pour les arrêter ! Grâce à leur passé de goûteurs chez InGest Corp, nos amis insouciants acquièrent des pouvoirs de Spidersaur qui les aideront à rétablir l’ordre !

STAR WARS: Knights of the Old Republic II

La suite du JDR primé, STAR WARS: Knights of the Old Republic. Après avoir traqué les Jedi, les poussant au bord de l’extinction, les seigneurs Sith sont désormais sur le point d’écraser l’Ancienne République.

L’Ordre des Jedi est en ruines. Le dernier espoir de la République repose sur un Jedi solitaire en exil qui lutte pour renouer son lien avec la Force. Commandez une équipe d’alliés uniques, prenez des décisions difficiles aux conséquences profondes et décidez de votre destin. Allez-vous suivre le côté lumineux de la Force et sauver la galaxie, ou succomberez-vous au côté obscur afin de semer la destruction…

*Une suite indépendante*

Vivez les conséquences du JDR original STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ avec cette histoire épique se déroulant pendant les jours les plus sombres de l’Ancienne République.

*Choisissez votre destin

Découvrez votre passé et prenez des décisions difficiles aux conséquences profondes. Chaque décision peut avoir un énorme impact sur votre histoire et votre effectif. Soutiendrez-vous l’Ordre des Jedi ou plongerez-vous la galaxie dans le chaos ?

*Maîtrisez la Force*

Choisissez entre trois classes de Jedi différentes, chacune avec des pouvoirs de la Force spécifiques, et personnalisez vos personnages à l’aide de compétences et de capacités uniques.

*Dirigez votre équipe*

Commandez un groupe de personnages différents les uns des autres, chacun avec ses propres forces, son alignement et son histoire. Vos actions auront un impact sur le destin de votre équipage, mais certains pourraient ne pas accepter vos décisions…

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Toujours pas de date de sortie pour ce titre attendu, mais la confirmation (encore) d’une version physique qui inclura également une jaquette réversible, des autocollants et un petit artbook, le tout pour 34,99$ !

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge se distingue par un gameplay révolutionnaire qui reprend avec brio les mécaniques des grands classiques intemporels du genre et les transcende magistralement grâce au savoir-faire vidéoludique des experts de Dotemu (Streets of Rage 4) et de Tribute Games, tous spécialisés en beat’em up. Combattez tous azimuts pour vous frayer un chemin à travers de magnifiques environnements résolument pixel-art qui grouillent d’ennemis très méchants et affirmez votre suprématie en incarnant vos Tortues préférées ! Accrochez-vous car elles possèdent toutes leurs propres techniques et compétences qui font de chaque run une expérience unique. Choisissez votre héros de prédilection, exécutez des combos dévastateurs pour terrasser vos adversaires et laissez-vous captiver par des escarmouches intenses où actions explosives et capacités ninja extravagantes se mêlent et s’entremêlent. Ouvrez l’œil (et le bon) et soyez au top de votre forme pour faire face en solo à Shredder et à son fidèle Clan des Foot… ou formez une équipe avec vos meilleurs copains pour jouer à quatre joueurs simultanément !

Tetris Effect: Connected

1 seule édition au programme, proposant le jeu en version physique pour 39,99 $.

Tetris Effect: Connected est un Tetris comme vous ne l’avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant – une réinvention addictive, unique et d’une beauté à couper le souffle d’un des jeux de réflexion les plus populaires de tous les temps, par les créateurs du primé Rez Infinite et du jeu de réflexion légendaire Lumines.

La musique, les décors, les sons, les effets spéciaux – tout, jusqu’aux pièces de Tetris elles-mêmes, pulse, danse, étincèle et explose en parfaite harmonie avec votre façon de jouer. Avec plus de 30 niveaux et plus de 10 modes de jeu, découvrez une expérience que vous voudrez revivre encore et encore.

Un défi pour l’esprit et un régal pour tous les sens, Tetris Effect: Connected est l’excuse qu’il vous faut pour jouer à Tetris encore… et encore… et encore, et encore, et encore et encore et encore et encore et encore et encore et…

Undermine

Plongez dans les profondeurs de l’UnderMine et percez ses mystères, un paysan à la fois ! UnderMine est un jeu d’action-aventure façon roguelike qui combine combat et exploration de donjons avec une progression de jeu de rôle. Récoltez de l’or, succombez, devenez une meilleure version de vous-même et réessayez ! Découvrez des centaines d’objets comme des reliques, des potions, des bénédictions et des malédictions qui pourront même être associées et cumulées pour un plaisir renouvelé à chaque sortie. Défiez de dangereux boss et sauvez des personnages utiles pour obtenir des améliorations. Déchiffrez les messages énigmatiques des résidents de l’Undermine pour résoudre le mystère qui se cache au cœur du donjon.

Que pensez-vous de toutes ces annonces ? Craquerez-vous pour certains de ces titres au format physique ?!

vous pouvez revoir l’intégralité de la conférence juste là :

source