Hambourg, 22 juin 2022 – gamigo annonce qu’un nouveau jour va se lever sur son célèbre MMO voxel, Trove. À partir du 28 juin 2022, les Troviens jouant sur PC pourront commencer à explorer la mise à jour Sunrise, qui comprend la nouvelle classe Solarion, le nouveau biome Hautes-terres Scindées, les boss ultimes des nouveaux donjons 5 étoiles, et bien plus encore !

La nouvelle classe Solarion est un serviteur de la Déesse du Soleil, frappant les ennemis en combinant son arc pour les attaques à longue portée et un phénix de compagnie qui se précipite en effectuant des attaques de mêlée rapides et féroces. Cette classe enflammée utilise sa capacité passive Éclat du Phénix pour augmenter sa vitesse d’attaque et gagner de l’énergie pour invoquer un phénix de compagnie qui sera d’une grande aide dans la bataille. Lorsque le phénix est vaincu, un œuf auto-guérisseur apparaît et explose lorsque sa santé maximale est atteinte. Le phénix du Solarion renaîtra grâce aux cendres de l’œuf pour aider de nouveau son maître !

Les capacités supplémentaires de la classe Solarion comprennent l’Éruption Solaire, un tir explosif qui inflige des dégâts aux ennemis au fil du temps et le Guide de Lumière, des piliers invoqués provoquant des dégâts aux ennemis et soignant les alliés proches. Leur explosion prismatique provoque des dégâts aux ennemis qui entourent la classe Solarion tout en cumulant les buffs de dégâts jusqu’à 5 fois plus puissant. Lorsque leur énergie est épuisée, leur Ultime s’arrête.

Le nouveau biome de Trove, Hautes-terres Scindées, s’ajoute également à cette mise à jour. Les Troviens qui atteignent le Monde d’aventure Uber-1 peuvent explorer les niveaux supérieurs et inférieurs uniques de ce biome. Par ailleurs, ce dernier se trouve principalement dans le Monde d’aventure Uber-7 et sera plus difficile que les biomes voisins. Il ne faut pas oublier que les deux niveaux ne sont pas égaux, car les Géants des cieux irradiants construisent et étendent des terres volées de la terre ferme. Cela fait pencher la balance du pouvoir en leur faveur, ce qui donne un biome rempli de nombreux défis :

Ne regardez pas en bas : la couche nuageuse est remplie de riches ressources que les Géants du ciel irradiants ont volées et que les Troviens voudront récupérer. Les Déserts de cendre, en revanche, ne sont pas aussi agréables, car les conséquences des actes imprudents des joueurs s’y développent et s’intensifient.

Ailes coupées : les joueurs ne doivent pas s’attendre à pouvoir voler à leur guise, car les Hautes-terres Scindées sont recouvertes d’un Champ de suppression de vol qui constitue une ZONE D’INTERDICTION DE VOL permanente. Cependant, il y a une rumeur selon laquelle le Fungi Parchemarchand aurait quelque chose pour aider à libérer les Troviens de cet affaiblissement.

Donjons dangereux : des donjons apparaîtront dans les couches supérieures et inférieures des Hautes-terres Scindées . Des donjons spéciaux à 5 étoiles apparaîtront pour offrir un plus grand défi aux Troviens qui devront affronter l’un des nouveaux boss ultimes en plus d’autres nouveaux ennemis.

Face aux nombreux dangers qui les attendent, les Troviens ne se battront pas dos au mur, car ils pourront se rendre dans des avant-postes fongiques pour accéder à des coffres personnels, des recharges de flacons, des recycleurs de butin, des aventures fongiques et divers marchands. Les nouvelles gemmes de cristal peuvent également être utilisées pour améliorer l’équipement des Trovians afin de les aider à combattre les nombreux monstres qui rôdent dans les Hautes-terres Scindées.

La mise à jour Sunrise de Trove sera disponible gratuitement sur PC le 28 juin 2022 et sera disponible sur PlayStation, Xbox et Switch cet été.